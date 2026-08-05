Українська компанія UForce представила у Британії морський дрон MV7

Він може полювати на підводні човни та захищати підводні кабелі.

Українська оборонна компанія Uforce, чиї морські дрони вже знищили понад десяток російських військових кораблів у Чорному морі, представила у Британії новий безпілотний катер MV7.

Про це повідомляє The Times.

Офіційна презентація відбулася 4 серпня, а перший запуск MV7 відбувся минулого місяця в неназваній акваторії біля південного узбережжя Великої Британії.Головна мета проєкту – "знову зробити Велику Британію морською наддержавою" та захистити стратегічні води Атлантики.

Генеральний директор Uforce Олег Рогинський пояснив, що компанія розширилася на Британію після того, як її сили "потопили практично все, що можна було потопити" в Чорному морі. Завдання для MV7, за його словами, у 100 разів складніші за одноразові удари камікадзе: апарати розраховані на багаторазове використання та здатні перебувати у відкритому морі протягом кількох тижнів.

MV7 призначений для полювання на підводні човни та шпигунські кораблі рф, захисту підводних телекомунікаційних кабелів і вітрових електростанцій, супроводу військових кораблів та перехоплення танкерів тіньового флоту у британських водах. Найбільшу ефективність дрони показуватимуть у "роях": один катер несе 600 кг вибухівки С4, другий оснащений комплексом сенсорів, третій має гучномовці та телеоб'єктиви для спостереження.

Начальник штабу оборони Британії сер Річард Найтон похвалив Україну за те, що вона продемонструвала всьому світу, як держава без повноцінного флоту здатна нейтралізувати потужний Чорноморський флот росії завдяки творчому застосуванню морських дронів.