Індія відмовилася від закупівлі російських Су-57

росія втрачає потенційного покупця, але Нью-Делі зберігає залежність від російських комплектуючих та обслуговування.

Індія наразі не планує закупівлю російських винищувачів Су-57 і зосередиться на модернізації наявного парку Су-30МКІ, а також розвитку власних і західних авіаційних програм.

Про це інформує видання Defence Security Asia.

Міністр оборони Індії Раджеш Кумар Сінгх наприкінці липня заявив, що Нью-Делі не розглядає придбання нових версій російських винищувачів. Ключовим проєктом стане програма Super Sukhoi – масштабне оновлення приблизно 260 літаків Су-30МКІ із встановленням сучасних радарів AESA та інтеграцією далекобійного озброєння. Паралельно Індія продовжує роботу над багатофункціональним винищувачем MRFA, де розглядається можливість придбання додаткових Rafale, та власним винищувачем п'ятого покоління AMCA.

На думку Defence Security Asia, відмова Індії ускладнює російську експортну стратегію щодо Су-57, звужуючи коло потенційних замовників. Втім, Нью-Делі не розриває військово-технічні зв'язки з москвою, залишаючись залежним від російських комплектуючих та обслуговування значної частини авіапарку. Видання вважає рішення спробою зменшити залежність від одного постачальника та посилити власні оборонні можливості, зберігаючи стратегічну автономію між росією, Францією та США.