Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Індія відмовилася від закупівлі російських Су-57

05 серпня 2026, 14:11
Індія відмовилася від закупівлі російських Су-57
Wikipedia
росія втрачає потенційного покупця, але Нью-Делі зберігає залежність від російських комплектуючих та обслуговування.

Індія наразі не планує закупівлю російських винищувачів Су-57 і зосередиться на модернізації наявного парку Су-30МКІ, а також розвитку власних і західних авіаційних програм.

Про це інформує видання Defence Security Asia.

Міністр оборони Індії Раджеш Кумар Сінгх наприкінці липня заявив, що Нью-Делі не розглядає придбання нових версій російських винищувачів. Ключовим проєктом стане програма Super Sukhoi – масштабне оновлення приблизно 260 літаків Су-30МКІ із встановленням сучасних радарів AESA та інтеграцією далекобійного озброєння. Паралельно Індія продовжує роботу над багатофункціональним винищувачем MRFA, де розглядається можливість придбання додаткових Rafale, та власним винищувачем п'ятого покоління AMCA.

На думку Defence Security Asia, відмова Індії ускладнює російську експортну стратегію щодо Су-57, звужуючи коло потенційних замовників. Втім, Нью-Делі не розриває військово-технічні зв'язки з москвою, залишаючись залежним від російських комплектуючих та обслуговування значної частини авіапарку. Видання вважає рішення спробою зменшити залежність від одного постачальника та посилити власні оборонні можливості, зберігаючи стратегічну автономію між росією, Францією та США.

ІндіяСу-57

Останні матеріали

Китай посилює тиск на Польщу. Пекін використовує союз із росією та економічну експансію – Філіп Стичинські
Політика
Китай посилює тиск на Польщу. Пекін використовує союз із росією та економічну експансію – Філіп Стичинські
Переклад iPress – 05 серпня 2026, 14:32
Загроза балістичних ракет. Україні слід знищувати заводи, які їх виробляють – Дональд Гілл
Технології
Загроза балістичних ракет. Україні слід знищувати заводи, які їх виробляють – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 серпня 2026, 11:55
Європа надто залежить від Palantir. Власної цифрової альтернативи вона поки не має – Politico
Технології
Європа надто залежить від Palantir. Власної цифрової альтернативи вона поки не має – Politico
Переклад iPress – 05 серпня 2026, 08:20
Бум ШІ підтримує економічне зростання США. Але надмірні інвестиції у технології створюють нові ризики – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Бум ШІ підтримує економічне зростання США. Але надмірні інвестиції у технології створюють нові ризики – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 16:07
Безпека Каспійського моря. Геополітичні зсуви – Люк Коффі
Політика
Безпека Каспійського моря. Геополітичні зсуви – Люк Коффі
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 13:05
Війна на виснаження входить у нову фазу. Україна нарощує удари по російському тилу – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Війна на виснаження входить у нову фазу. Україна нарощує удари по російському тилу – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 08:39
Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Політика
Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 17:14
росія розширює тіньову війну проти Європи. Румунія і Польща дедалі частіше опиняються під ударом кремлівських провокацій – Елісон Мутлер
Політика
росія розширює тіньову війну проти Європи. Румунія і Польща дедалі частіше опиняються під ударом кремлівських провокацій – Елісон Мутлер
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 12:50
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється