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Індія закуповує рекордні обсяги російської нафти попри санкції США

21 липня 2026, 21:37
Індія закуповує рекордні обсяги російської нафти попри санкції США
Фото: з вільного доступу
Минулого місяця в портах Індії розвантажували понад 2,3 млн барелів російської нафти на добу.

Індійські нафтопереробні заводи збільшили закупівлі російської сирої нафти, а посередники допомагають обходити санкції США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Минулого місяця в портах Індії розвантажували понад 2,3 млн барелів російської нафти на добу. У липні обсяги залишаються на аналогічному рівні. Для порівняння, до повномасштабного вторгнення закупівлі були майже нульовими. Збільшення імпорту Індією допомагає москві уникати накопичення сировини в морі.

Попри санкції США проти найбільших російських виробників, використання ланцюжків посередників дозволило росіянам не лише зберегти, а й збільшити відвантаження. Стрімке зростання поставок до Індії відбулося на тлі скорочення експорту з країн Перської затоки та суттєвого здешевлення російської нафти, її вартість падала 13 тижнів поспіль і наразі становить трохи більше половини від пікового рівня середини квітня.

Загальний середній чотиритижневий обсяг морського експорту з рф залишається близьким до історичного максимуму – 4,16 млн барелів на добу за період до 19 липня. З початку року середній обсяг морського експорту становить 3,62 млн барелів на добу – на 280 тис. більше, ніж середній показник за увесь минулий рік, і перевищує середньорічні показники з початку повномасштабного вторгнення.

СШАІндіясанкціі проти росіїнафта рф

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