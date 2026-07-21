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Індія викликала російського дипломата після загибелі своїх громадян

21 липня 2026, 16:42
Індія викликала російського дипломата після загибелі своїх громадян
Фото: з вільного доступу
Причиною виклику високопоставленого російського дипломата став удар по вантажному судні, яке виходило з українського порту.

Нью-Делі викликав до свого МЗС повіреного у справах росії в Індії Владіміра Ладанова.

Про це з посиланням на заяву міністерство зовнішніх справ Індії пише Reuters.

Причиною виклику високопоставленого російського дипломата став удар по вантажному судні, яке виходило з українського порту. Внаслідок атаки загинули чотири громадянина Індії. Нью-Делі висловив "серйозне занепокоєння". 

Ладанова попросили передати занепокоєння Індії та повідомили, що напади на комерційне судноплавство та спричинені ними втрати цивільного населення є "неприйнятними".

"Такі напади підривають безпеку та стабільність міжнародної морської торгівлі", — заявили в Індії.

Нагадаємо, сьогодні також біля берегів Румунії завдали удару по танкеру під ліберійським прапором. Румунський президент Нікушор Дан заявив, що державні установи з’ясують обставини інциденту.

Індіяросія окупантидипломати рф

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