NYT: росія завдала ударів по майже 250 АЗС в Україні

Більшість ударів припала на регіони поблизу лінії фронту.

За останні місяці росія завдала ударів по майже 250 автозаправних станціях в Україні. Багато чиновників та аналітиків переконані, що це помста кремля за атаки на російські НПЗ.

Про це пише The New York Times.

Автозаправні станції, які стали невід'ємною частиною життя багатьох українців, перетворилися на джерело страху. Тепер люди намагаються проводити якомога менше часу на АЗС. Згідно з даними ACLED, з початку квітня зафіксовано щонайменше 246 ударів по заправках, у тому числі 194 лише з початку червня по 27 липня. Більшість ударів припала на регіони поблизу лінії фронту, однак росіяни не залишили без уваги й регіони далеко від зони бойових дій.

Радник президента України з питань технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов наголосив, що удари по цивільних заправках не мають реального впливу на військові поставки палива. "Єдина мета цих атак – залякати цивільне населення", – сказав він. На відміну від російських НПЗ, які здебільшого перебувають у державній власності або належать великим компаніям, більшість АЗС в Україні є роздрібними підприємствами.

Аналітики звернули увагу, що активні удари по українських АЗС розпочалися приблизно з квітня, після старту кампанії України зі знищення російських НПЗ. Міноборони рф почало регулярно повідомляти про такі удари, стверджуючи, що заправки "активно використовуються" українськими військами. Натомість у виданні підкреслили, що атаки завдали великої шкоди моральному духу, але не паливному постачанню, на відміну від ударів по російських НПЗ.