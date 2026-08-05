Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

NYT: росія завдала ударів по майже 250 АЗС в Україні

05 серпня 2026, 12:36
NYT: росія завдала ударів по майже 250 АЗС в Україні
Фото: Chernuw
Більшість ударів припала на регіони поблизу лінії фронту.

За останні місяці росія завдала ударів по майже 250 автозаправних станціях в Україні. Багато чиновників та аналітиків переконані, що це помста кремля за атаки на російські НПЗ.

Про це пише The New York Times.

Автозаправні станції, які стали невід'ємною частиною життя багатьох українців, перетворилися на джерело страху. Тепер люди намагаються проводити якомога менше часу на АЗС. Згідно з даними ACLED, з початку квітня зафіксовано щонайменше 246 ударів по заправках, у тому числі 194 лише з початку червня по 27 липня. Більшість ударів припала на регіони поблизу лінії фронту, однак росіяни не залишили без уваги й регіони далеко від зони бойових дій.

Радник президента України з питань технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов наголосив, що удари по цивільних заправках не мають реального впливу на військові поставки палива. "Єдина мета цих атак – залякати цивільне населення", – сказав він. На відміну від російських НПЗ, які здебільшого перебувають у державній власності або належать великим компаніям, більшість АЗС в Україні є роздрібними підприємствами.

Аналітики звернули увагу, що активні удари по українських АЗС розпочалися приблизно з квітня, після старту кампанії України зі знищення російських НПЗ. Міноборони рф почало регулярно повідомляти про такі удари, стверджуючи, що заправки "активно використовуються" українськими військами. Натомість у виданні підкреслили, що атаки завдали великої шкоди моральному духу, але не паливному постачанню, на відміну від ударів по російських НПЗ.

АЗСвійнаросія окупанти

Останні матеріали

Загроза балістичних ракет. Україні слід знищувати заводи, які їх виробляють – Дональд Гілл
Технології
Загроза балістичних ракет. Україні слід знищувати заводи, які їх виробляють – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 серпня 2026, 11:55
Європа надто залежить від Palantir. Власної цифрової альтернативи вона поки не має – Politico
Технології
Європа надто залежить від Palantir. Власної цифрової альтернативи вона поки не має – Politico
Переклад iPress – 05 серпня 2026, 08:20
Бум ШІ підтримує економічне зростання США. Але надмірні інвестиції у технології створюють нові ризики – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Бум ШІ підтримує економічне зростання США. Але надмірні інвестиції у технології створюють нові ризики – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 16:07
Безпека Каспійського моря. Геополітичні зсуви – Люк Коффі
Політика
Безпека Каспійського моря. Геополітичні зсуви – Люк Коффі
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 13:05
Війна на виснаження входить у нову фазу. Україна нарощує удари по російському тилу – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Війна на виснаження входить у нову фазу. Україна нарощує удари по російському тилу – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 08:39
Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Політика
Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 17:14
росія розширює тіньову війну проти Європи. Румунія і Польща дедалі частіше опиняються під ударом кремлівських провокацій – Елісон Мутлер
Політика
росія розширює тіньову війну проти Європи. Румунія і Польща дедалі частіше опиняються під ударом кремлівських провокацій – Елісон Мутлер
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 12:50
Тиждень, коли надія вбивала. Війна за порти й судноплавство матиме суттєвий вплив на результат війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли надія вбивала. Війна за порти й судноплавство матиме суттєвий вплив на результат війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 09:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється