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Світові лідери перестали серйозно реагувати на погрози Трампа – WP

05 серпня 2026, 11:12
Світові лідери перестали серйозно реагувати на погрози Трампа – WP
Facebook / The White House
Його ультиматуми дедалі частіше виявляються блефом.

Через 16 місяців після приходу Трампа до влади його гучні погрози вже не викликають такої сильної реакції у світі, як раніше.

Про це пише The Washington Post.

Лідери переконалися, що дії президента дедалі частіше стикаються з перешкодами з боку судів і Конгресу, а ультиматуми не завжди дають очікуваний результат. "Ми вже звикли до цих щоденних заяв. Тепер ми вже не сприймаємо їх настільки серйозно", – сказав голова делегації Європарламенту з питань відносин зі США Брандо Беніфей.

Китай не поступився після погроз запровадити 100-відсоткові мита, натомість використав своє домінування на ринку рідкоземельних мінералів і примусив Вашингтон до поступок. Погрози Трампа не допомогли заручитися підтримкою Європи у його кампанії проти Ірану: Іспанія та Італія закрили свої бази або повітряний простір для операції, а ЄС переважно сприйняв погрозу торговельним ембарго як чергові гучні заяви. Ормузька протока залишилася закритою, попри неодноразові погрози знищити іранську "цивілізацію".

"Поміж погрозами, бомбардуваннями, а потім відступом він показує іранцям свій відчай. Для досвідчених переговорників це означає, що немає жодної потреби поступатися", – сказав колишній посол США Рональд Нойманн. Водночас аналітики застерігають, що звичка ігнорувати погрози не робить ситуацію безпечнішою. "Трамп – не з тих, хто тихо зникне в темряві. Він буде лютувати через втрату повноважень і шукатиме інші способи ризикувати американською потужністю", – заявив директор програми США Європейської ради з міжнародних відносин Джеремі Шапіро.

СШАІранДональд ТрампЄвросоюз

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