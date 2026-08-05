Мадрид закликав ЄС утриматися від звинувачень Марокко через наплив мігрантів

Уряд Іспанії прагне уникнути загострення відносин із Марокко.

Іспанія закликала країни ЄС не критикувати Марокко через міграційну кризу в Сеуті, намагаючись зберегти співпрацю з ключовим партнером у сфері контролю міграції та безпеки.

Про це повідомляє Euractiv.

За інформацією джерел, під час онлайн-зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС Мадрид попросив партнерів утриматися від будь-яких публічних негативних заяв на адресу Рабата. Водночас багато учасників зустрічі ставили питання, як десяткам тисяч мігрантів вдалося за короткий час потрапити до іспанського анклаву Сеута.

Уряд Іспанії прагне уникнути загострення відносин із Марокко, яке ЄС вважає одним із ключових партнерів у стримуванні нелегальної міграції, боротьбі з тероризмом та обміні розвідувальною інформацією.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка, відповідаючи на запитання про відповідальність за кризу, заявив, що "не обов'язково має бути хтось, кого можна звинуватити". Офіційний Мадрид фактично уникає відкритої критики Марокко.

Водночас джерело в уряді однієї із західних країн повідомило Euractiv, що, на думку окремих європейських чиновників, марокканська влада могла свідомо заплющити очі на масовий рух мігрантів, використавши ситуацію як політичний сигнал для Іспанії.

За даними співрозмовників видання, кризу також підживили неправдиві повідомлення у соцмережах про нібито заборону Верховним судом Іспанії швидко повертати нелегальних мігрантів. Крім того, західні посадовці звернули увагу на активізацію російських дезінформаційних ресурсів, які поширювали повідомлення про події на іспансько-марокканському кордоні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Марокко прийняти мігрантів назад, однак більшість європейських лідерів уникала прямих звинувачень на адресу Рабата. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що міграцію не можна використовувати як інструмент тиску на ЄС, однак також не згадала Марокко безпосередньо та заявила про готовність посилити фінансову підтримку країни.

Нагадаємо, останніми днями десятки тисяч мігрантів перетнули кордон із Марокко до іспанської Сеути. За даними уряду Іспанії, більшість із них уже повернули до Марокко, а Мадрид заявив про намір повернути всіх нелегальних мігрантів.