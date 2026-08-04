Із Сеути до Марокко повернулися 70 тисяч мігрантів
Порядка 70 тисяч мігрантів із 72 тисяч, які потрапили до іспанського анклаву Сеута в Африці, вже повернулися до Марокко. Решту людей влада Іспанії продовжує перевіряти щодо їхнього права залишатися в країні.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка під час спілкування зі ЗМІ 4 серпня, пише газета The Guardian.
За словами міністра, повернення відбулося завдяки співпраці між країнами та конструктивному підходу всіх сторін.
"Іспанія зараз розв’язує питання щодо статусу решти осіб, і ті, хто не має права залишатися в країні, будуть повернуті до Марокко", – заявив Гранде-Марласка.
Він також відзначив оперативну реакцію іспанської влади та взаємодію з партнерами у врегулюванні ситуації навколо міграційного потоку.
Однак у Сеуті після напливу мігрантів залишилися майже 900 дітей. Для них місто терміново облаштовує нові місця проживання.