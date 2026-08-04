Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Із Сеути до Марокко повернулися 70 тисяч мігрантів

04 серпня 2026, 19:11
Із Сеути до Марокко повернулися 70 тисяч мігрантів
Фото: з вільного доступу
Влада Іспанії повідомила про завершення основного етапу врегулювання міграційної кризи після масового прибуття людей до анклаву на півночі Африки.

Порядка 70 тисяч мігрантів із 72 тисяч, які потрапили до іспанського анклаву Сеута в Африці, вже повернулися до Марокко. Решту людей влада Іспанії продовжує перевіряти щодо їхнього права залишатися в країні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка під час спілкування зі ЗМІ 4 серпня, пише газета The Guardian

За словами міністра, повернення відбулося завдяки співпраці між країнами та конструктивному підходу всіх сторін.

"Іспанія зараз розв’язує питання щодо статусу решти осіб, і ті, хто не має права залишатися в країні, будуть повернуті до Марокко", – заявив Гранде-Марласка.

Він також відзначив оперативну реакцію іспанської влади та взаємодію з партнерами у врегулюванні ситуації навколо міграційного потоку.

Однак у Сеуті після напливу мігрантів залишилися майже 900 дітей. Для них місто терміново облаштовує нові місця проживання.

 
Іспаніямігранти

Останні матеріали

Бум ШІ підтримує економічне зростання США. Але надмірні інвестиції у технології створюють нові ризики – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Бум ШІ підтримує економічне зростання США. Але надмірні інвестиції у технології створюють нові ризики – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 16:07
Безпека Каспійського моря. Геополітичні зсуви – Люк Коффі
Політика
Безпека Каспійського моря. Геополітичні зсуви – Люк Коффі
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 13:05
Війна на виснаження входить у нову фазу. Україна нарощує удари по російському тилу – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Війна на виснаження входить у нову фазу. Україна нарощує удари по російському тилу – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 08:39
Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Політика
Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 17:14
росія розширює тіньову війну проти Європи. Румунія і Польща дедалі частіше опиняються під ударом кремлівських провокацій – Елісон Мутлер
Політика
росія розширює тіньову війну проти Європи. Румунія і Польща дедалі частіше опиняються під ударом кремлівських провокацій – Елісон Мутлер
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 12:50
Тиждень, коли надія вбивала. Війна за порти й судноплавство матиме суттєвий вплив на результат війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли надія вбивала. Війна за порти й судноплавство матиме суттєвий вплив на результат війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 09:18
Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
Здоров'я
Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
31 липня 2026, 18:41
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Мафіозний рай – Крейг Анґер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 16:42
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється