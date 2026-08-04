Із Сеути до Марокко повернулися 70 тисяч мігрантів

Влада Іспанії повідомила про завершення основного етапу врегулювання міграційної кризи після масового прибуття людей до анклаву на півночі Африки.

Порядка 70 тисяч мігрантів із 72 тисяч, які потрапили до іспанського анклаву Сеута в Африці, вже повернулися до Марокко. Решту людей влада Іспанії продовжує перевіряти щодо їхнього права залишатися в країні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка під час спілкування зі ЗМІ 4 серпня, пише газета The Guardian.

За словами міністра, повернення відбулося завдяки співпраці між країнами та конструктивному підходу всіх сторін.

"Іспанія зараз розв’язує питання щодо статусу решти осіб, і ті, хто не має права залишатися в країні, будуть повернуті до Марокко", – заявив Гранде-Марласка.

Він також відзначив оперативну реакцію іспанської влади та взаємодію з партнерами у врегулюванні ситуації навколо міграційного потоку.

Однак у Сеуті після напливу мігрантів залишилися майже 900 дітей. Для них місто терміново облаштовує нові місця проживання.