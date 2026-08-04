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Rheinmetall представив фрегат із 64 ракетами та системами ПРО

04 серпня 2026, 19:31
Rheinmetall представив фрегат із 64 ракетами та системами ПРО
Корабель отримав комплексну систему оборони, вертикальні пускові установки та озброєння для боротьби з повітряними, морськими й підводними цілями.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall презентував проєкт багатоцільового фрегата нового покоління GMF 140 завдовжки 140 метрів, оснащеного системами протиповітряної та протиракетної оборони, протичовновим озброєнням і 64 вертикальними пусковими установками для ракет.

Про це повідомила пресслужба компанії у соцмережі X (Twitter).

Фрегат GMF 140 має водотоннажність понад 6000 тонн і створений для виконання широкого спектра бойових завдань. У Rheinmetall заявили, що корабель має стати новим стандартом живучості та гнучкості місій на міжнародному ринку військових кораблів.

"З GMF 140 Rheinmetall орієнтується на міжнародні ринки та має намір спочатку запропонувати його в рамках проєкту закупівель у Північній Америці", – зазначили в компанії.

Новий фрегат поєднує можливості протиповітряної та балістичної протиракетної оборони, боротьби з підводними човнами, а також нанесення ударів на великі відстані.

GMF 140 здатний виявляти й супроводжувати повітряні цілі, зокрема літаки, гіперзвукову зброю та балістичні ракети. Корабель обладнаний 64 осередками вертикального запуску, які можуть використовуватися для різних типів ракет.

Фрегат розробляли з урахуванням потреб військово-морських сил країн НАТО та союзників. Його конструкція орієнтована на держави, які модернізують флоти через зростання безпекових викликів у Європі, Північній Атлантиці та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Окрім ракетного озброєння, GMF 140 може отримати протикорабельні ракети, торпеди, 127-мм артилерійську установку, лазерну зброю та комплекси радіоелектронної боротьби.

Ми також пифсали, що Rheinmetall хоче збудувати в Польщі завод зброї.

 
Rheinmetallфрегат

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