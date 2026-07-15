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Rheinmetall вперше поставив Україні снаряди з нового заводу в Німеччині

15 липня 2026, 15:23
Rheinmetall вперше поставив Україні снаряди з нового заводу в Німеччині
Photographer: Aris Messinis/AFP/Getty Images
До першої партії увійшла п'ятизначна кількість 155-мм артилерійських снарядів RH1412, а також метальні заряди.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall вперше передав Україні артилерійські боєприпаси, виготовлені на новому заводі Werk Niedersachsen у місті Унтерлюс.

Про це повідомила пресслужба компанії.

До першої партії увійшла п'ятизначна кількість 155-мм артилерійських снарядів RH1412, а також метальні заряди, вироблені на інших підприємствах Rheinmetall.

У компанії зазначили, що вже поставили понад половину замовленої партії, а решту снарядів і зарядів планують передати до кінця 2026 року.

RH1412 – новий тип 155-мм артилерійських боєприпасів, сумісний із різними артилерійськими системами цього калібру. У Rheinmetall наголошують, що снаряди мають збільшену дальність ураження та високу ефективність.

Концерн також повідомив, що продовжує нарощувати виробничі потужності через високий попит на артилерійські боєприпаси. До 2030 року Rheinmetall планує випускати близько 1,5 млн 155-мм снарядів щороку.

Завод Werk Niedersachsen відкрили в серпні 2025 року. Підприємство, у будівництво якого інвестували близько €500 млн, здатне виробляти до 350 тис. артилерійських снарядів на рік. Під час відкриття компанія заявляла, що значна частина його продукції призначена для України, а також анонсувала подальше розширення виробництва в Європі та запуск виробництва боєприпасів в Україні.

Німеччинадопомога УкраїніснарядиRheinmetall

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