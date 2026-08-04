Литва запускає виробництво українських дронів

Безпілотники випускатимуть за українськими технологіями в межах двосторонньої угоди про оборонне співробітництво.

Литва готується локалізувати виробництво українських безпілотників на своїй території в межах двосторонньої угоди Drone Deal. Проєкт передбачає спільні інвестиції, передачу українських технологій та розширення оборонного співробітництва між країнами.

Про це оголосив міністр оборони Литви Робертаса Каунаса, передає LRT.

За словами міністра, реалізація угоди вже перейшла до практичного етапу. У Міністерстві оборони Литви формують команду фахівців, яка відповідатиме за запуск виробництва.

"У нас є угода з Україною, відома як Drone Deal. Зараз у міністерстві формують команду, яка почне втілювати її в практичні рішення, щоб ми могли локалізувати виробництво українських дронів у Литві", – сказав Каунас.

Він уточнив, що безпілотники вироблятимуться в Литві за українськими технологіями.

У Вільнюсі очікують, що проєкт зміцнить оборонну промисловість обох держав. Локалізація виробництва має прискорити випуск безпілотників, сприяти впровадженню нових технологій та забезпечити співпрацю литовських інженерів з українськими фахівцями.

Раніше керівник агентства Invest Lithuania Еліюс Чівіліс повідомляв, що кілька українських компаній оборонного сектору вже отримали дозвіл на початок роботи в Литві.

Крім того, у червні Міністерство оборони Литви запросило засновану українцями компанію LuxUAV проводити випробування своїх безпілотників на території країни.