Україна нарощує армію бойових роботів для боротьби з рф – Bloomberg

Одним із ключових напрямів стали наземні безпілотні системи, які вже виконують бойові завдання на передовій.

Україна активно використовує наземних бойових роботів для посилення війська у війні проти росії.

Київ поставив за мету виготовити цього року щонайменше 50 тисяч таких машин для виконання бойових завдань, логістики та евакуації, пише агенція Bloomberg.

Видання наводить приклад, коли на сході Донецької області російську штурмову групу зустрів український бойовий робот із вогнеметом. Машина атакувала позиції противника, після чого українські військові знищили тих, хто залишився.

За словами інженера 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ із позивним Маг, після роботи робота на позиції противника зайшов кулеметний розрахунок, який завершив бій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що безпілотні наземні системи стають таким самим важливим елементом оборони, як і дрони.

"Вже неможливо уявити оборону без дронів, і те саме стосується безпілотних наземних транспортних засобів. Логістика на передовій, евакуація поранених, бойові завдання – використання безпілотних наземних транспортних засобів зараз розширюється найшвидшими темпами", – зазначив він.

За даними видання, українські військові вже застосовують різні типи роботизованих платформ. Зокрема, у липні дистанційно керований робот Wolly 7.62 доставили на окуповану Кінбурнську косу за допомогою морського дрона. Машина була оснащена кулеметом і після виконання завдання самознищилася.

У Силах безпілотних систем України зазначають, що наземні роботи допомагають зменшити ризики для військових у зоні бойових дій. Їх використовують для доставки боєприпасів, мінування, атак, перевезення вантажів і евакуації поранених.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що ділянка до 25 кілометрів від лінії зіткнення фактично стала ''зоною смерті'' через насиченість дронами, тому заміна людей роботизованими системами дозволяє знижувати втрати.

Bloomberg зазначає, що Україна робить ставку на технологічні інновації через менші ресурси порівняно з росією. Водночас рф також активно розвиває власні безпілотні технології, зокрема модернізує ударні дрони та впроваджує нові способи керування ними.

На тлі війни українські розробки у сфері безпілотних систем викликають інтерес у країнах НАТО. Київ укладає оборонні партнерства з іноземними державами та прагне посилити свою роль у безпековій архітектурі Європи.