ЄС продовжив захист українців до 2028 року, але ввів нові умови

Відтепер для нових заявників з'явились додаткові вимоги щодо військового обов’язку.

Європейський Союз продовжив дію тимчасового захисту для українців, які були змушені залишити країну через повномасштабну агресію рф, але водночас запровадив нові умови для окремих категорій нових заявників.

Відповідне рішення Ради ЄС оприлюднили в Офіційному журналі Євросоюзу. Документ набуде чинності 5 серпня.

Згідно з рішенням, тимчасовий захист для українців продовжено ще на один рік – до 4 березня 2028 року.

Водночас нові правила передбачають, що окремі заявники можуть отримати відмову в тимчасовому захисті, якщо не зможуть підтвердити виконання військових обов’язків відповідно до законодавства України.

Йдеться, зокрема, про чоловіків призовного віку, які звертатимуться по захист після набуття рішенням чинності. У ЄС зазначили, що ця вимога пов’язана з актуальними оборонними потребами України.

"Тимчасовий захист слід надавати лише особам, які можуть надати компетентним органам держави-члена докази того, що вони, де це можливо, виконують свої військові зобов’язання", – йдеться у рішенні Ради ЄС.

Для підтвердження виконання військових обов’язків країни-члени ЄС зможуть вимагати відповідні документи або інші докази.

Нові положення стосуватимуться лише заяв, поданих після 5 серпня. Вони не поширюватимуться на українців, які вже мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС і безперервно ним користуватимуться.