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Єврокомісія готує повну заборону імпорту російської нафти

04 серпня 2026, 15:12
Єврокомісія готує повну заборону імпорту російської нафти
Фото: wsj.com
Документ обіцяють представити "у належний час".

Європейська комісія продовжує підготовку пропозиції щодо повної заборони імпорту російської нафти до Європейського Союзу. Відповідний документ буде представлений "у належний час". 

Про це оголосила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен у Брюсселі, передає Укрінформ.

За її словами, кінцевою метою ЄС залишається повна відмова від російських енергоносіїв.

"Наша мета – заборонити всі російські енергоносії на європейських ринках. Ми впевнено рухаємося до успішного завершення цієї стратегії", – наголосила Ітконен.

Вона нагадала, що імпорт російської нафти вже перебуває під санкціями ЄС, однак для Угорщини та Словаччини діє тимчасовий виняток, який дозволяє їм продовжувати закупівлі.

У Єврокомісії зазначили, що тісно співпрацюють із Будапештом і Братиславою, допомагаючи їм диверсифікувати постачання та поступово відмовитися від російської сировини.

"Водночас ми працюємо над пропозицією щодо заборони російської нафти в ЄС, і вона буде представлена у належний час", – додала речниця Єврокомісії.

Пропозиція має стати черговим кроком у реалізації стратегії ЄС із повного припинення залежності від російських енергоносіїв.

 
РосіянафтаЄвросоюз

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