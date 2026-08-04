У 2025 році серед українців, які отримали тимчасовий захист у Чехії, переважали чоловіки

За рік кількість українських чоловіків працездатного віку в країні зросла більш як на 21 тисячу.

У 2025 році чоловіки вперше становили більшість серед українців, які отримали тимчасовий захист у Чехії.

Ця тенденція зберігається, і порівняння даних минулого та цього року показує, наприклад, що кількість українських чоловіків працездатного віку в Чехії за рік зросла на понад двадцять тисяч.

"Це дуже важливе підкріплення, яке допоможе економіці у сферах будівництва, машинобудування чи логістики", – сказав Томаш Проуза, президент Асоціації торгівлі та туризму та віцепрезидент Торгової палати, коментуючи прибуття українських чоловіків.

"Вони важливі для нас, бо вони працьовиті, і ми не стикаємося з мовним бар'єром у спілкуванні з ними", – зазначив Вацлав Старек, президент Асоціації готелів та ресторанів.

За його словами, українці охочіше працюють у сфері послуг, наприклад, як офіціанти в ресторанах, тоді як чехи поступово втрачають інтерес до таких посад. Проуза зазначив, що під час першої хвилі після початку повномасштабної війни приїжджали переважно жінки, але вони часто не могли виконувати важку фізичну роботу. Зараз, навпаки, часто приїжджають чоловіки працездатного віку.