У 2025 році серед українців, які отримали тимчасовий захист у Чехії, переважали чоловіки
04 серпня 2026, 12:52
Фото: gettyimages.com
За рік кількість українських чоловіків працездатного віку в країні зросла більш як на 21 тисячу.
У 2025 році чоловіки вперше становили більшість серед українців, які отримали тимчасовий захист у Чехії.
Про це повідомляють Novinky.
Ця тенденція зберігається, і порівняння даних минулого та цього року показує, наприклад, що кількість українських чоловіків працездатного віку в Чехії за рік зросла на понад двадцять тисяч.
"Це дуже важливе підкріплення, яке допоможе економіці у сферах будівництва, машинобудування чи логістики", – сказав Томаш Проуза, президент Асоціації торгівлі та туризму та віцепрезидент Торгової палати, коментуючи прибуття українських чоловіків.
"Вони важливі для нас, бо вони працьовиті, і ми не стикаємося з мовним бар'єром у спілкуванні з ними", – зазначив Вацлав Старек, президент Асоціації готелів та ресторанів.
За його словами, українці охочіше працюють у сфері послуг, наприклад, як офіціанти в ресторанах, тоді як чехи поступово втрачають інтерес до таких посад. Проуза зазначив, що під час першої хвилі після початку повномасштабної війни приїжджали переважно жінки, але вони часто не могли виконувати важку фізичну роботу. Зараз, навпаки, часто приїжджають чоловіки працездатного віку.
"Минулого року частка жінок становила 48,3%. Вперше за весь рік чоловіки переважали за кількістю наданих статусів тимчасового захисту", – йдеться у липневому звіті про стан міграції, який щорічно публікує Міністерство внутрішніх справ і в якому аналізується попередній рік.
У 2024 році на жінок припадало 56,3% прибулих. Чехія вже давно є країною в Європі, яка приймає найбільшу кількість українських біженців на душу населення. Зараз тут проживає понад 394 тисячі таких осіб, порівняно з 380 тисячами рік тому. Міністерство внутрішніх справ розрізняє окремі категорії за віком та статтю.
Що стосується жінок віком від 18 до 65 років, то їхня кількість за останні дванадцять місяців практично не змінилася. Сьогодні в Чехії проживає понад 160 280 таких жінок, що приблизно на 500 менше, ніж рік тому. Однак кількість чоловіків у цій же віковій категорії значно зросла, а саме на понад 21 200, до нинішніх 132 тисяч.