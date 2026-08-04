США вдарили санкціями по військових структурах рф

Обмеження набули чинності ще 24 липня, хоча повідомили про них лише 4 серпня.

США ввели нові санкції проти російських військових структур за порушення Закону про нерозповсюдження зброї масового ураження щодо Ірану, Сирії та Північної Кореї (INKSNA).

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

Як уточнили в американському Держдепі, ці обмеження набули чинності ще 24 липня, хоча повідомили про них лише 4 серпня.

Цього разу в "чорний список" потрапила низка підрозділів Збройних сил рф і Міністерства оборони росії, зокрема: