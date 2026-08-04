США вдарили санкціями по військових структурах рф
04 серпня 2026, 11:53
Фото: UNSPLASH
Обмеження набули чинності ще 24 липня, хоча повідомили про них лише 4 серпня.
США ввели нові санкції проти російських військових структур за порушення Закону про нерозповсюдження зброї масового ураження щодо Ірану, Сирії та Північної Кореї (INKSNA).
Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.
Як уточнили в американському Держдепі, ці обмеження набули чинності ще 24 липня, хоча повідомили про них лише 4 серпня.
Цього разу в "чорний список" потрапила низка підрозділів Збройних сил рф і Міністерства оборони росії, зокрема:
- Сухопутні війська рф;
- Головне ракетно-артилерійське управління Міноборони рф;
- Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони рф;
- 1061-й центр матеріально-технічного забезпечення.
Ба більше, нові обмеження торкнуться компаній "Гідеон Альфа" та ТОВ "Інтернешнл Інвест Компані", а також усіх їхніх правонаступників, структурних підрозділів і дочірніх підприємств.
Що стосується санкційного списку фізичних осіб, то до нього внесли:
- громадян росії Андрія Гусєва, Андрія Косолапова, Владислава Морозика, Олександра Приходько, Сергія Цибарьова;
- громадян Малайзії, КНДР, Тайваню, Сирії та Ірану.
У Держдепі США підтвердили, що відтепер американським державним установам і відомствам заборонено закуповувати у фігурантів санкційного списку товари, технології чи послуги, а також укладати з ними будь-які контракти. Ба більше, їм не можна надавати будь-яку підтримку, продавати продукцію військового призначення та видавати експортні ліцензії.
Нагадаємо, що саме закон INKSNA дозволяє США запроваджувати санкції проти іноземних компаній і громадян, які співпрацюють з Іраном, Сирією чи Північною Кореєю у сфері постачання товарів, послуг або технологій, що можуть використовуватися для розробки зброї масового ураження та ракетного озброєння.