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США вдарили санкціями по військових структурах рф

04 серпня 2026, 11:53
США вдарили санкціями по військових структурах рф
Фото: UNSPLASH
Обмеження набули чинності ще 24 липня, хоча повідомили про них лише 4 серпня.
США ввели нові санкції проти російських військових структур за порушення Закону про нерозповсюдження зброї масового ураження щодо Ірану, Сирії та Північної Кореї (INKSNA).
 
Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.
 
Як уточнили в американському Держдепі, ці обмеження набули чинності ще 24 липня, хоча повідомили про них лише 4 серпня.
 
Цього разу в "чорний список" потрапила низка підрозділів Збройних сил рф і Міністерства оборони росії, зокрема:
  • Сухопутні війська рф;
  • Головне ракетно-артилерійське управління Міноборони рф;
  • Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони рф;
  • 1061-й центр матеріально-технічного забезпечення.
 
Ба більше, нові обмеження торкнуться компаній "Гідеон Альфа" та ТОВ "Інтернешнл Інвест Компані", а також усіх їхніх правонаступників, структурних підрозділів і дочірніх підприємств.
 
Що стосується санкційного списку фізичних осіб, то до нього внесли:
 
  • громадян росії Андрія Гусєва, Андрія Косолапова, Владислава Морозика, Олександра Приходько, Сергія Цибарьова;
  • громадян Малайзії, КНДР, Тайваню, Сирії та Ірану.
 
У Держдепі США підтвердили, що відтепер американським державним установам і відомствам заборонено закуповувати у фігурантів санкційного списку товари, технології чи послуги, а також укладати з ними будь-які контракти. Ба більше, їм не можна надавати будь-яку підтримку, продавати продукцію військового призначення та видавати експортні ліцензії.
 
Нагадаємо, що саме закон INKSNA дозволяє США запроваджувати санкції проти іноземних компаній і громадян, які співпрацюють з Іраном, Сирією чи Північною Кореєю у сфері постачання товарів, послуг або технологій, що можуть використовуватися для розробки зброї масового ураження та ракетного озброєння.

 

СШАсанкціі проти росії

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