Залужний розкритикував вступ України в НАТО

Він заявив, що не вважає перспективним рух України до членства в НАТО у нинішньому форматі.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не бачить перспективи вступу України до НАТО у нинішній моделі розвитку Альянсу. Водночас він наголосив, що Україна потребує технологій та військових можливостей країн НАТО, а майбутні гарантії безпеки можуть бути пов’язані з новими оборонними союзами.

Він зазначив, що протягом багатьох років займався питаннями переходу Збройних сил України на стандарти Альянсу та неодноразово чув обіцянки щодо майбутнього вступу України.

"Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!", – заявив Залужний.