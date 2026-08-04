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Залужний розкритикував вступ України в НАТО

04 серпня 2026, 09:53
Залужний розкритикував вступ України в НАТО
Валерій Залужний
Він заявив, що не вважає перспективним рух України до членства в НАТО у нинішньому форматі.
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не бачить перспективи вступу України до НАТО у нинішній моделі розвитку Альянсу. Водночас він наголосив, що Україна потребує технологій та військових можливостей країн НАТО, а майбутні гарантії безпеки можуть бути пов’язані з новими оборонними союзами.
 
Про це повідомляє "Європейська правда".
 
Він зазначив, що протягом багатьох років займався питаннями переходу Збройних сил України на стандарти Альянсу та неодноразово чув обіцянки щодо майбутнього вступу України.
 
"Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!", – заявив Залужний.
 
Водночас він пояснив свою позицію тим, що, на його думку, сучасна структура НАТО не відповідає викликам, які виникли після повномасштабної війни росії проти України. Залужний заявив, що Україна не може просто приєднатися до організації з її нинішніми підходами. За його словами, проблема полягає не лише у процесі вступу, а й у необхідності оновлення самого Альянсу.
 
Він також висловив думку, що НАТО найближчими роками, ймовірно, залишатиметься у нинішньому форматі, тоді як Україні потрібні швидші та більш сучасні рішення у сфері безпеки. Водночас генерал наголосив, що Україна зацікавлена у співпраці з країнами НАТО через доступ до критично важливих технологій. Серед таких напрямів він назвав антибалістичні системи, космічні можливості та інші оборонні технології.
 
У контексті майбутніх гарантій безпеки України Залужний заявив, що Київ може орієнтуватися на нові оборонні союзи. За його словами, одним із варіантів може стати європейський військовий безпековий блок. Окремо він позитивно оцінив можливість участі України в Об’єднаних експедиційних силах (JEF), які очолює Велика Британія.
 
"Україна буде прив'язуватися до блоків і союзів, які, мабуть, будуть формуватися. Імовірніше за все, ми будемо вести мову про європейський військовий безпековий блок", – сказав він.
 
За словами Залужного, JEF має створені з 2015 року органи управління, однак Україна поки недостатньо працювала над інтеграцією до цього формату.

 

НАТОЗалужний

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