США можуть збільшити ядерну присутність у Європі

Йдеться про додаткові нестратегічні боєприпаси.

НАТО опрацьовує можливі кроки для посилення ядерного стримування в Європі на тлі зростання загроз з боку росії. Серед варіантів, які розглядають союзники, – розміщення додаткової американської ядерної зброї на території Європи.

Про це повідомляє Die Zeit, посилаючись на агентство dpa.

За даними видання, йдеться передусім про нестратегічну ядерну зброю, яка призначена для ураження військових цілей, зокрема військ, аеродромів, портів, командних пунктів та іншої інфраструктури. Такі боєприпаси мають меншу потужність, ніж стратегічна ядерна зброя, і можуть застосовуватися авіацією або ракетними системами меншої дальності.

Експерти The Bulletin припускають, що США могли вже перемістити модернізовані авіаційні бомби B61-12 на британську авіабазу Лейкенгіт. У разі подальшого погіршення безпекової ситуації потенційними місцями для розміщення додаткової зброї можуть стати Польща, Фінляндія та Литва.

Наразі в Європі, за оцінками фахівців, зберігається близько 100 американських ядерних бомб B61-12 на шести авіабазах у Німеччині, Бельгії, Італії, Нідерландах і Туреччині. У Німеччині вони, ймовірно, розміщені на авіабазі Бюхель.

У межах програми ядерного обміну НАТО ці боєприпаси за потреби можуть використовувати й літаки союзників. Нині для цього Німеччина має винищувачі Tornado, які в майбутньому планують замінити на F-35.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не виключив можливості збільшення кількості американської ядерної зброї в Європі, однак відмовився розкривати деталі через конфіденційність консультацій.

"Там, де нам буде потрібно внести корективи, ми це зробимо. Ми повинні гарантувати, що ніхто не зможе атакувати нас ядерною зброєю без того, щоб ми мали можливість відповісти", – заявив Рютте.

У червні Група ядерного планування НАТО вперше майже за 20 років оприлюднила окрему заяву, у якій союзники підтвердили намір модернізувати ядерні можливості Альянсу, посилювати планування та адаптувати систему стримування.

Водночас ініціативи Франції щодо розвитку європейського ядерного компонента в НАТО розглядають як доповнення, а не заміну американській ядерній парасольці. У Альянсі наголошують, що саме ядерні можливості США залишаються ключовою гарантією безпеки союзників.