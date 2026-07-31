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CУСПІЛЬСТВО

Названо найнебезпечніші країни Європи за смертністю в ДТП

31 липня 2026, 14:19
Названо найнебезпечніші країни Європи за смертністю в ДТП
Фото: з вільних джерел
Рейтинг складали за кількістю загиблих у ДТП на один мільйон жителів.

Сербія, Болгарія та Румунія стали найнебезпечнішими країнами Європи за рівнем смертності в дорожньо-транспортних пригодах. 

Про це повідомляє Euronews із посиланням на дослідження компанії Vignette Switzerland, підготовлене на основі даних Європейської ради з безпеки на транспорті (ETSC) за 2025 рік.

Рейтинг складали за кількістю загиблих у ДТП на один мільйон жителів. Другий рік поспіль перше місце посідає Сербія, де на дорогах загинули 74 людини на мільйон населення. Це приблизно на 72% більше, ніж у середньому по Європейському Союзу. Попри це, порівняно з попереднім роком показник у країні дещо покращився.

Друге місце посіла Болгарія з 71 загиблим на мільйон жителів, третє – Румунія, де цей показник становить 68. До десятки держав із найвищою смертністю на дорогах також увійшли Португалія, Греція, Італія та Франція.

Найбезпечнішими для учасників дорожнього руху залишаються Норвегія та Швеція. У цих країнах зафіксували лише по 19 смертей у ДТП на мільйон жителів, що майже вчетверо менше, ніж у Сербії. До п'ятірки лідерів за безпекою також увійшли Велика Британія, Данія та Швейцарія.

Дослідження також показало, як змінилася ситуація за останнє десятиліття. Найбільшого прогресу досягла Литва, яка з 2015 року скоротила смертність на дорогах на 43%. Помітне покращення також продемонстрували Латвія (–37%), Болгарія (–36%), Греція (–35%) та Угорщина (–30%).

Водночас у деяких популярних туристичних країнах прогрес виявився мінімальним. Так, у Португалії смертність у ДТП за десять років зменшилася лише на 1%, а у Франції – на 6%.

За даними Національної поліції України, у 2025 році в країні сталося 25 934 дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими. Унаслідок аварій загинули 3 249 людей, ще 31 898 осіб отримали травми.

ЄвропаДТП

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