Через Сахару повітря в Європі стає небезпечнішим – дослідження

Вчені попереджають, що з подальшим потеплінням клімату проблема лише посилюватиметься.

За останнє десятиліття концентрація пилу з пустелі Сахара в Європі збільшилася на 10–25%, а у Великій Британії забруднення повітря, пов’язане з такими переносами, зросло майже на 50%.

Про це йдеться в новому дослідженні "Зростання забруднення повітря пилом по всій Європі в умовах зміни клімату", що опубліковане в журналі Nature.

Як повідомляється, фахівці проаналізували понад 18,5 тисячі щоденних вимірювань зі 103 станцій моніторингу в різних країнах Європи. Найвищі концентрації зафіксовано в південній частині континенту, особливо в Іспанії та на Канарських островах, через які сахарський пил найчастіше потрапляє до Європи.

Головною причиною стало посилення опустелювання в Північній Африці, яке прискорюється через глобальне потепління та діяльність людини. Як повідомляється, кількість пилових буревіїв майже не змінилася, але вони стали значно сильнішими і переносять більше пилу на північ. Як повідомляється, сплески концентрації пилу супроводжуються зростанням кількості смертей від інфарктів та гострих захворювань дихальної системи. Тривалий вплив забрудненого повітря також підвищує ризик розвитку астми, хронічного бронхіту та інших захворювань легенів.