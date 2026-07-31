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Польські слідчі встановили походження російської ракети, яка впала біля Любліна

31 липня 2026, 12:31
Польські слідчі встановили походження російської ракети, яка впала біля Любліна
Фото: Xinhua
Відкрито кримінальне провадження.

Слідчі у Польщі встановили місце та час виробництва російської ракети Х-101, яка 30 липня впала в Люблінському воєводстві.

Про це повідомив речник окружної прокуратури в Любліні Марчин Козак, його цитує Polsat News.

Огляд та каталогізація вилучених уламків ракети, що впала в селі Тарнава-Колонія, тривали з ранку п'ятниці. У заходах також бере участь фахівець з України. "Попередні заходи дозволили нам зробити категоричні висновки щодо того, з яким об'єктом ми мали справу", – сказав прокурор. Підтверджено, що це була крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному з заводів у московській області.

Наступним етапом стануть допити свідків та вилучення записів для відтворення траєкторії польоту ракети. У п'ятницю офіційно розпочато розслідування щодо створення загрози авіакатастрофи та порушення польського повітряного простору. За створення загрози катастрофи в повітряному русі передбачено до 10 років позбавлення волі. Козак визнав, що висунення обвинувачень може виявитися складним через обмежену співпрацю з владою росії. "Однак це не звільняє нас від обов'язку зібрати доказовий матеріал", – підкреслив він.

Польщаракетаросія загроза

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