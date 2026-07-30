Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАТО відреагувало на падіння російської ракети в Польщі

30 липня 2026, 16:16
НАТО відреагувало на падіння російської ракети в Польщі
Фото: з вільного доступу
Було піднято в повітря два винищувачі НАТО.

НАТО заявило, що перебуває у тісному контакті з польською владою у зв'язку з інцидентом з російською ракетою Х-101, яка порушила повітряний простір Польщі та впала в Люблінському воєводстві.

Про це повідомляє Wirtualna Polska.

Речник Верховного штабу Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Мартін О’Доннелл зазначив, що у відповідь на порушення НАТО та Польща задіяли свої системи протиповітряної та наземної оборони. "Було піднято в повітря два винищувачі НАТО – це були польські літаки F-16, а також літак-заправник Airbus A330, що належить НАТО, польський літак раннього попередження Saab 340 AEW та польський вертоліт Мі-24", – зазначено у повідомленні.

Також відбулася розмова Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича з начальником Генерального штабу Збройних сил Польщі Веславом Кукулою. Вони обговорили реакцію НАТО та Польщі на інцидент, який залишається предметом розслідування.

ПольщаНАТОвинищувачіросія загроза

Останні матеріали

Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
Політика
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
30 липня 2026, 21:02
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 30 липня 2026, 16:37
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Політика
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Переклад iPress – 30 липня 2026, 12:14
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Політика
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2026, 09:50
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Політика
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 29 липня 2026, 12:15
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Політика
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Переклад iPress – 29 липня 2026, 10:49
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Cуспільство
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2026, 08:29
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Політика
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Переклад iPress – 28 липня 2026, 15:31
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється