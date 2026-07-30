НАТО відреагувало на падіння російської ракети в Польщі

Було піднято в повітря два винищувачі НАТО.

НАТО заявило, що перебуває у тісному контакті з польською владою у зв'язку з інцидентом з російською ракетою Х-101, яка порушила повітряний простір Польщі та впала в Люблінському воєводстві.

Про це повідомляє Wirtualna Polska.

Речник Верховного штабу Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Мартін О’Доннелл зазначив, що у відповідь на порушення НАТО та Польща задіяли свої системи протиповітряної та наземної оборони. "Було піднято в повітря два винищувачі НАТО – це були польські літаки F-16, а також літак-заправник Airbus A330, що належить НАТО, польський літак раннього попередження Saab 340 AEW та польський вертоліт Мі-24", – зазначено у повідомленні.

Також відбулася розмова Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича з начальником Генерального штабу Збройних сил Польщі Веславом Кукулою. Вони обговорили реакцію НАТО та Польщі на інцидент, який залишається предметом розслідування.