росія, ймовірно, вперше майже за рік застосувала північнокорейську ракету

москва отримала нову партію озброєння від Пхеньяна.

російський нічний удар неподалік Кривого Рогу, внаслідок якого загинула багатодітна родина, ймовірно, був здійснений північнокорейською ракетою.

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел агентства, тривала перерва у використанні балістики з Північної Кореї може свідчити про появу у москви нової партії озброєння від Пхеньяна. Якщо удар підтвердиться, це стане першим випадком застосування такої зброї у війні майже за рік.

Отриманий запас дозволяє російським військам підтримувати та нарощувати інтенсивність обстрілів цивільної інфраструктури та українських міст. Reuters також нагадало, що раніше росія вже застосовувала північнокорейські ракети для ударів по Україні.