Трамп зайшов у глухий кут у війні з Іраном – CNN

За оцінкою видання, адміністрація Трампа опинилася у складній ситуації.

Президент США Дональд Трамп поки не зміг змусити Іран повернутися до переговорів, попри нові американські удари та жорсткі погрози. Водночас дипломатичні зусилля Вашингтона також не дали результатів, а можливі сценарії подальшої ескалації несуть значні ризики як для США, так і для світової економіки.

Про це повідомляє CNN.

За оцінкою видання, адміністрація Трампа опинилася у складній ситуації: варіант наземної операції проти Ірану пов'язаний із високими ризиками для американських військових, тоді як фактичне визнання контролю Тегерана над Ормузькою протокою стало б політично неприйнятним для Білого дому.

Закриття Ормузької протоки вже створює загрозу для світового енергетичного ринку. Аналітики попереджають про можливе скорочення поставок нафти, різке зростання цін на пальне та ризик дефіциту скрапленого природного газу в Європі взимку.

Водночас нове опитування CNN/SSRS показало, що політику Трампа щодо Ірану та ситуацію з цінами на пальне схвалюють менш як 30% американців. Це може негативно позначитися на позиціях республіканців напередодні проміжних виборів.

На цьому тлі експерти дедалі частіше говорять про необхідність компромісу. Серед можливих варіантів розглядають створення міжнародного механізму управління судноплавством в Ормузькій протоці за участю країн Перської затоки, включно з Іраном. Також обговорюється активніше залучення європейських держав до дипломатичного процесу.

Втім, як зазначає CNN, реалізацію таких ініціатив ускладнює непослідовна політика Вашингтона та взаємна недовіра між США й Іраном. Аналітики вважають, що без деескалації військового протистояння досягти стійкого дипломатичного врегулювання буде надзвичайно складно.

Нагадаємо, американські військові ввечері 29 липня завдали серії ударів по об’єктах в Ірані у відповідь на спробу Тегерана атакувати американські сили в Йорданії балістичними ракетами.