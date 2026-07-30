рф могла знову вдарити по Україні північнокорейськими ракетами – Ігнат

Ракети KN-23 тривалий час не фігурували у зведеннях українських військових.

Під час масованої комбінованої атаки в ніч на 30 липня Росія могла вперше за тривалий час застосувати північнокорейські балістичні ракети KN-23. Таку ймовірність, посилаючись на дані розвідки, озвучив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

В ефірі телемарафону Ігнат назвав нічну атаку однією з наймасштабніших за останній час. За його словами, найбільше від балістичних ударів постраждала Київщина, а Львівщину росіяни масовано атакували крилатими ракетами.

"Географія удару була дуже великою. Найбільше балістики прилетіло по Київщині, а Львівщина зазнала масованого удару крилатими ракетами", – сказав Ігнат.

За його словами, під час атаки російські війська застосували ракети "Іскандер-М", С-400, а також протикорабельні "Онікс" і "Циркон". Крім того, розвідка не відкидає використання північнокорейських KN-23.

"Ракети KN-23 знову з'явилися у зведенні, тому що наші чергові сили та розвідка не виключають імовірності застосування саме цієї модифікації. Довгий час таких ракет у наших зведеннях не було", – зазначив Ігнат.

Водночас він наголосив, що остаточного підтвердження застосування KN-23 поки немає.

За словами представника Повітряних сил, Росія комбінує різні типи балістичних ракет, оскільки, ймовірно, вже не має достатніх запасів "Іскандерів" для ударів із нинішньою інтенсивністю.

"Очевидно, власних запасів балістики недостатньо, тому вони змішують "Іскандер-М", ракети С-400, які використовують для ударів по землі, а також можуть застосовувати KN-23", – пояснив Ігнат.

В ніч на 30 липня росія вночі масовано атакувала Україну. рф випустила по Україні понад 70 ракет, більшість із яких були балістичними, а також більш як 280 ударних дронів, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, атака охопила десять областей, щонайменше вісім людей загинули, десятки цивільних об'єктів зазнали руйнувань.