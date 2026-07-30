Фінляндія може перекрити рф частину західного інтернет-трафіку

Йдеться про волоконно-оптичні лінії, прокладені вздовж енергетичної інфраструктури.

Фінляндія з наступного року припинить обслуговування опор ліній електропередач, через які проходить частина каналів закордонного інтернет-трафіку до росії. Через це російські оператори можуть втратити доступ до одного з маршрутів підключення до західного сегмента інтернету.

Про це повідомляє російське видання.

Фінська енергетична компанія Fingrid вже попередила російських операторів зв’язку про припинення обслуговування інфраструктури. За даними джерел, йдеться про демонтаж опор, на яких розміщені волоконно-оптичні лінії зв’язку.

Співрозмовники видання пояснюють, що після припинення постачання електроенергії з росії до Фінляндії у 2022 році обслуговування цих опор стало економічно невигідним. Фінська сторона більше не зацікавлена підтримувати інфраструктуру, яка використовується переважно телекомунікаційними компаніями.

За оцінками учасників російського телеком-ринку, після 2022 року через Фінляндію проходить близько 60–70% закордонного інтернет-трафіку рф. Водночас через лінії зв’язку, прокладені вздовж фінських ЛЕП, може проходити до 30% каналів зв’язку між двома країнами.

Наразі російські оператори ведуть переговори з фінськими телекомунікаційними компаніями щодо пошуку альтернативних маршрутів для збереження доступу до міжнародного інтернет-трафіку.