Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фінляндія може перекрити рф частину західного інтернет-трафіку

30 липня 2026, 10:04
Фінляндія може перекрити рф частину західного інтернет-трафіку
Йдеться про волоконно-оптичні лінії, прокладені вздовж енергетичної інфраструктури.

Фінляндія з наступного року припинить обслуговування опор ліній електропередач, через які проходить частина каналів закордонного інтернет-трафіку до росії. Через це російські оператори можуть втратити доступ до одного з маршрутів підключення до західного сегмента інтернету.

Про це повідомляє російське видання. 

Фінська енергетична компанія Fingrid вже попередила російських операторів зв’язку про припинення обслуговування інфраструктури. За даними джерел, йдеться про демонтаж опор, на яких розміщені волоконно-оптичні лінії зв’язку.

Співрозмовники видання пояснюють, що після припинення постачання електроенергії з росії до Фінляндії у 2022 році обслуговування цих опор стало економічно невигідним. Фінська сторона більше не зацікавлена підтримувати інфраструктуру, яка використовується переважно телекомунікаційними компаніями.

За оцінками учасників російського телеком-ринку, після 2022 року через Фінляндію проходить близько 60–70% закордонного інтернет-трафіку рф. Водночас через лінії зв’язку, прокладені вздовж фінських ЛЕП, може проходити до 30% каналів зв’язку між двома країнами.

Наразі російські оператори ведуть переговори з фінськими телекомунікаційними компаніями щодо пошуку альтернативних маршрутів для збереження доступу до міжнародного інтернет-трафіку.

 
РосіяінтернетФінляндія

Останні матеріали

Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Політика
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Переклад iPress – 30 липня 2026, 12:14
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Політика
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2026, 09:50
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Політика
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 29 липня 2026, 12:15
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Політика
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Переклад iPress – 29 липня 2026, 10:49
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Cуспільство
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2026, 08:29
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Політика
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Переклад iPress – 28 липня 2026, 15:31
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Технології
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 28 липня 2026, 12:36
Фронт завмер в очікуванні мобілізації в росії. Паливна криза поглиблюється, а в Криму готуються до евакуації – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт завмер в очікуванні мобілізації в росії. Паливна криза поглиблюється, а в Криму готуються до евакуації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 липня 2026, 09:53
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється