ЄС зміцнюватиме ППО України після російського удару – Кошта

Після нічного удару рф президент Європейської ради заявив, що ЄС посилить допомогу Україні у сфері протиракетної оборони та боротьби з дронами.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Євросоюз посилює допомогу Україні для зміцнення протиповітряної оборони після чергового масованого удару росії та порушення повітряного простору Польщі.

Про це Кошта написав у соцмережі X (Twitter).

"Минулої ночі росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під час атаки також було порушено повітряний простір Польщі", – зазначив він.

За словами президента Євроради, цей інцидент вкотре продемонстрував, що російська агресія становить загрозу не лише для України, а й для безпеки всієї Європи.

Кошта висловив солідарність з українською та польською владою й заявив, що ЄС працює над посиленням підтримки української ППО.

"Ми посилюємо нашу підтримку для зміцнення протиповітряної оборони України, включаючи можливості протиракетної оборони та боротьби з безпілотниками", – наголосив він.

Президент Європейської ради додав, що Європа залишатиметься єдиною перед обличчям російської агресії.

Зазначимо, у ніч проти 30 липня рф завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Найбільше постраждали Львів, Київ, Полтавська та Дніпропетровська області.