Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС зміцнюватиме ППО України після російського удару – Кошта

30 липня 2026, 12:33
ЄС зміцнюватиме ППО України після російського удару – Кошта
Фото: з вільного доступу
Після нічного удару рф президент Європейської ради заявив, що ЄС посилить допомогу Україні у сфері протиракетної оборони та боротьби з дронами.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Євросоюз посилює допомогу Україні для зміцнення протиповітряної оборони після чергового масованого удару росії та порушення повітряного простору Польщі.

Про це Кошта написав у соцмережі X (Twitter).

"Минулої ночі росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під час атаки також було порушено повітряний простір Польщі", – зазначив він.

За словами президента Євроради, цей інцидент вкотре продемонстрував, що російська агресія становить загрозу не лише для України, а й для безпеки всієї Європи.

Кошта висловив солідарність з українською та польською владою й заявив, що ЄС працює над посиленням підтримки української ППО.

"Ми посилюємо нашу підтримку для зміцнення протиповітряної оборони України, включаючи можливості протиракетної оборони та боротьби з безпілотниками", – наголосив він.

Президент Європейської ради додав, що Європа залишатиметься єдиною перед обличчям російської агресії.

Зазначимо, у ніч проти 30 липня рф завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Найбільше постраждали Львів, Київ, Полтавська та Дніпропетровська області.

 
РосіявійнаЄвросоюз

Останні матеріали

Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 30 липня 2026, 16:37
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Політика
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Переклад iPress – 30 липня 2026, 12:14
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Політика
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2026, 09:50
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Політика
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 29 липня 2026, 12:15
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Політика
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Переклад iPress – 29 липня 2026, 10:49
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Cуспільство
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2026, 08:29
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Політика
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Переклад iPress – 28 липня 2026, 15:31
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Технології
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 28 липня 2026, 12:36
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється