ЄС зміцнюватиме ППО України після російського удару – Кошта
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Євросоюз посилює допомогу Україні для зміцнення протиповітряної оборони після чергового масованого удару росії та порушення повітряного простору Польщі.
Про це Кошта написав у соцмережі X (Twitter).
"Минулої ночі росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під час атаки також було порушено повітряний простір Польщі", – зазначив він.
За словами президента Євроради, цей інцидент вкотре продемонстрував, що російська агресія становить загрозу не лише для України, а й для безпеки всієї Європи.
Кошта висловив солідарність з українською та польською владою й заявив, що ЄС працює над посиленням підтримки української ППО.
"Ми посилюємо нашу підтримку для зміцнення протиповітряної оборони України, включаючи можливості протиракетної оборони та боротьби з безпілотниками", – наголосив він.
Президент Європейської ради додав, що Європа залишатиметься єдиною перед обличчям російської агресії.
Зазначимо, у ніч проти 30 липня рф завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Найбільше постраждали Львів, Київ, Полтавська та Дніпропетровська області.