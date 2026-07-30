Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США вдарили по Ірану після атаки на свої війська

30 липня 2026, 11:44
США вдарили по Ірану після атаки на свої війська
Фото: foreignpolicy.com
Під ударом були об’єкти КВІР.

Американські військові ввечері 29 липня завдали серії ударів по об’єктах в Ірані у відповідь на спробу Тегерана атакувати американські сили в Йорданії балістичними ракетами. 

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

За даними американських військових, під удар потрапили об’єкти Корпусу вартових Ісламської революції, зокрема командні центри, комплекси ракетної та безпілотної зброї, а також об’єкти берегової оборони й спостереження.

Атака сталася через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп заявив про намір завдати потужного удару у відповідь на обстріл американської військової бази в Йорданії.

Нові удари стали черговим етапом ескалації після кількох днів відносного затишшя між Вашингтоном і Тегераном. Раніше США спільно із Саудівською Аравією завдали удару по підтримуваних Іраном угрупованнях в Іраку. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 20 бойовиків-хуситів і шестеро іранських радників.

 

СШАІран

Останні матеріали

Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Політика
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Переклад iPress – 30 липня 2026, 12:14
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Політика
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2026, 09:50
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Політика
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 29 липня 2026, 12:15
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Політика
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Переклад iPress – 29 липня 2026, 10:49
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Cуспільство
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2026, 08:29
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Політика
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Переклад iPress – 28 липня 2026, 15:31
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Технології
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 28 липня 2026, 12:36
Фронт завмер в очікуванні мобілізації в росії. Паливна криза поглиблюється, а в Криму готуються до евакуації – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт завмер в очікуванні мобілізації в росії. Паливна криза поглиблюється, а в Криму готуються до евакуації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 липня 2026, 09:53
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється