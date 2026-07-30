США вдарили по Ірану після атаки на свої війська

Під ударом були об’єкти КВІР.

Американські військові ввечері 29 липня завдали серії ударів по об’єктах в Ірані у відповідь на спробу Тегерана атакувати американські сили в Йорданії балістичними ракетами.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

За даними американських військових, під удар потрапили об’єкти Корпусу вартових Ісламської революції, зокрема командні центри, комплекси ракетної та безпілотної зброї, а також об’єкти берегової оборони й спостереження.

Атака сталася через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп заявив про намір завдати потужного удару у відповідь на обстріл американської військової бази в Йорданії.

Нові удари стали черговим етапом ескалації після кількох днів відносного затишшя між Вашингтоном і Тегераном. Раніше США спільно із Саудівською Аравією завдали удару по підтримуваних Іраном угрупованнях в Іраку. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 20 бойовиків-хуситів і шестеро іранських радників.