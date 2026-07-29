NYT: Іран хотів завдати символічного ракетного удару по українському порту

Проте у Тегерані зрештою вирішили не відкривати новий фронт.

Іран після атаки на своє вантажне судно в Каспійському морі розглядав можливість завдати балістичного удару по території України, однак зрештою відмовився від цього сценарію.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, знайомі з розвідувальними даними.

За інформацією видання, після удару по іранському комерційному судну, внаслідок якого загинув цивільний моряк і ще один член екіпажу зазнав поранень, у Тегерані обговорювали варіанти відповіді.

Співрозмовники видання стверджують, що одним із них був запуск балістичної ракети з невеликою бойовою частиною по символічній цілі в Україні. Інші джерела видання зазначають, що ймовірною мішенню міг стати один із чорноморських портів.

Як зазначає газета, такий удар означав би різку ескалацію конфлікту, зважаючи на партнерство Ірану з росією та зростання напруженості у відносинах між Тегераном і Києвом.

За даними NYT, західні дипломати застерігали іранську сторону, що наслідки можливої атаки можуть бути непередбачуваними, а реакцію України складно спрогнозувати.

Переломним моментом стала телефонна розмова міністрів закордонних справ України та Ірану Андрія Сибіги й Аббаса Аракчі, яка відбулася у вівторок. Після неї глава іранського МЗС заявив, що українська сторона назвала атаку на судно ненавмисною.

Водночас Аракчі наголосив, що Іран не прагне ескалації, але очікує компенсації завданих збитків і вважає будь-які атаки на своїх громадян та інтереси неприйнятними.

Того ж дня очільник іранської дипломатії також провів переговори з високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас. Сторони обговорили можливі шляхи деескалації ситуації.

За словами іранського аналітика Мехді Рахматі, який близький до урядових кіл, у керівництві країни точилися дискусії щодо відповіді Україні. Частина політиків виступала за військовий удар, однак інші наполягали, що відкриття нового фронту проти держави, яка має значний бойовий досвід і підтримку США та Європи, не відповідає інтересам Ірану.

Також напередодні Сибіга поговорив із главою МЗС Ірану після загроз Тегерана.