У росії скоїли замах на керівника компанії з розробки дронів

росіянин перебуває у важкому стані.

У російській Тулі скоєно замах на керівника компанії, яка займається розробкою безпілотних літальних апаратів. Чоловік перебуває у лікарні у важкому стані.

Про це повідомляють російські медіа.

За даними каналу 112, йдеться про директора ТОВ "російська лабораторія повітряного транспорту" Андрєя Чєрєзова. Повідомляється, що нападник очікував на нього біля квартири, а коли Чєрєзов повернувся додому – тричі вистрілив у нього.

Стрілянину почула дружина потерпілого. Вона відчинила двері квартири й побачила чоловіка пораненим. Нападник після цього втік із місця події.

Чєрєзова госпіталізували у важкому стані. Слідчий комітет рф порушив кримінальну справу за фактом замаху на вбивство.

ТОВ "Російська лабораторія повітряного транспорту" зареєстрували в Тулі у 2022 році. Компанія заявляє про діяльність у сфері наукових досліджень і розробок у галузі природничих та технічних наук.

За даними відкритих реєстрів, Чєрєзов є директором і єдиним власником компанії. У 2023 році її виручка становила 110 млн рублів, а чистий прибуток – 6,7 млн рублів.

Інших подробиць про мотиви нападу та особу нападника наразі немає.