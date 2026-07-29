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Атаки на Wildberries створюють проблеми для армії та бізнесу рф

29 липня 2026, 16:51
Атаки на Wildberries створюють проблеми для армії та бізнесу рф
image: afp
Платформа відіграє помітну роль у забезпеченні російських військових.

Удари України по логістичних центрах російського маркетплейса Wildberries можуть мати наслідки не лише для компанії, а й для неформальної системи постачання російської армії. 

Про це пише Foreign Policy.

Видання зазначає, що Wildberries, попри цивільний статус, став одним із важливих каналів закупівлі спорядження для російських військових. Через проблеми з офіційним забезпеченням частина підрозділів рф залежить від приватних закупівель, волонтерської допомоги та зборів коштів.

Як зазначає автор, раніше на платформі існувала окрема категорія "Все для СВО", де продавали понад 200 тисяч товарів – від тактичного спорядження і засобів захисту до компонентів для безпілотників. Після атак цей розділ прибрали, однак частина товарів залишилася доступною в інших категоріях.

"Поруште роботу платформи, яка об'єднує і доставляє цю неформальну систему постачання, і збитки не обмежаться лише компанією, працівниками складів та продавцями", – пишуть журналісти. 

Також Wildberries користуються десятки мільйонів росіян, а значна кількість продавців отримує через платформу дохід. Після пошкодження складів у російських соцмережах почали з’являтися скарги підприємців на втрату товарів і прибутків.

За оцінками, наведеними у матеріалі, після перших атак було виведено з ладу близько 8% логістичних потужностей Wildberries. Прямі збитки від пошкодження складів оцінюються приблизно у 400 млн доларів, а втрати продавців через знищені товари можуть сягати ще 2 млрд доларів.

Російські державні медіа майже не висвітлювали наслідки атак. Водночас кремль розглядає можливість фінансової підтримки компанії

Додамо, що після ударів ЗСУ Wildberries шукає склади в Казахстані.

 
РосіявійнаWildberries

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