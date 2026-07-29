Після ударів ЗСУ Wildberries шукає склади в Казахстані

Власники складів у росії відмовляють компанії через ризики, але в Казахстані потрібних площ також немає.

Wildberries, склади якого перебувають під системними ударами ЗСУ, почав шукати складські приміщення у Казахстані і готовий забрати всі доступні великі площі.

Про це пишуть російські медіа.

Група RWB шукає складські площі на 100 тис. кв. м, щоб убезпечити частину потужностей від нових атак. Приводом стало й те, що в росії власники складів більше не хочуть здавати приміщення Wildberries через високі ризики втрати. Однак знайти потрібний обсяг у Казахстані буде непросто: станом на кінець червня 2026 року там вільними були лише 130 тис. кв. м складів, розкиданих по різних містах. Приміщень на 100 тис. кв. м на ринку Казахстану немає, а вартість оренди порівнянна з московською.

З 18 липня Wildberries втратив щонайменше вісім складів у Санкт-Петербурзі, Підмосков'ї, Криму, Тамбовській та Воронезькій областях, Ставропольському та Краснодарському краях і Рязані – це близько 10% усіх складських потужностей. Загалом маркетплейс має 209 логістичних об'єктів сумарною площею 5,6 млн кв. м.