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Після ударів ЗСУ Wildberries шукає склади в Казахстані

29 липня 2026, 13:21
Після ударів ЗСУ Wildberries шукає склади в Казахстані
Фото з вільних джерел
Власники складів у росії відмовляють компанії через ризики, але в Казахстані потрібних площ також немає.

Wildberries, склади якого перебувають під системними ударами ЗСУ, почав шукати складські приміщення у Казахстані і готовий забрати всі доступні великі площі.

Про це пишуть російські медіа.

Група RWB шукає складські площі на 100 тис. кв. м, щоб убезпечити частину потужностей від нових атак. Приводом стало й те, що в росії власники складів більше не хочуть здавати приміщення Wildberries через високі ризики втрати. Однак знайти потрібний обсяг у Казахстані буде непросто: станом на кінець червня 2026 року там вільними були лише 130 тис. кв. м складів, розкиданих по різних містах. Приміщень на 100 тис. кв. м на ринку Казахстану немає, а вартість оренди порівнянна з московською.

З 18 липня Wildberries втратив щонайменше вісім складів у Санкт-Петербурзі, Підмосков'ї, Криму, Тамбовській та Воронезькій областях, Ставропольському та Краснодарському краях і Рязані – це близько 10% усіх складських потужностей. Загалом маркетплейс має 209 логістичних об'єктів сумарною площею 5,6 млн кв. м.

КазахстанЗСУудари по рфWildberries

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