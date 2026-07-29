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Віткофф і Кушнер готують перший візит до Києва

29 липня 2026, 15:11
Віткофф і Кушнер готують перший візит до Києва
Фото: ukrinform.ua
Вони вперше погодилися відвідати українську столицю в межах дипломатичних зусиль щодо завершення війни.

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уперше погодилися відвідати Київ у межах дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення російсько-української війни.

Про це повідомляє газета Financial Times, посилаючись на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників видання, домовленості про візит були досягнуті після зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Зустріч ймовірно відбудеться упродовж двох тижнів.

Як зазначає видання, нинішній етап відносин між Києвом і Вашингтоном суттєво відрізняється від попереднього періоду напруженості. За словами джерел, Зеленський у приватних розмовах позитивно оцінює багатомісячну роботу на рівні радників, яка допомогла змінити сприйняття Трампом війни та перспектив України.

Співрозмовники, наближені до обох президентів, стверджують, що головною метою цієї взаємодії було переконати Трампа: підтримка України відповідає стратегічним інтересам США. Водночас важливим аргументом стало прагнення американського президента асоціюватися з успішними зовнішньополітичними рішеннями – цей підхід, за даними FT, останніми місяцями набув більшої ваги.

Видання також зазначає, що Трамп став жорсткіше оцінювати небажання глави кремля путіна йти на поступки та водночас прихильніше сприймає військові успіхи України. 

Водночас частина прихильників руху "Америка понад усе" й надалі скептично ставиться до перспектив довгострокової підтримки Києва.

Зазначимо, що у вівторок, 28 липня, Зеленський розкрив перші деталі переговорів із Трампом у Білому домі.

 

КиївУкраїнаСтів ВіткоффДжаред Кушнер

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