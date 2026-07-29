У порту Констанца зупинили рух суден через повідомлення про замінування

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію.

У румунському порту Констанца тимчасово припинили вхід, вихід і маневрування морських та річкових суден після анонімного повідомлення про нібито закладені вибухові пристрої.

Про це повідомляє румунський портал Digi24.

За даними видання, близько 11:26 за місцевим часом до служби екстреної допомоги 112 звернувся співробітник Румунської морської адміністрації. Він повідомив, що на телефон установи надійшло записане румунською мовою аудіоповідомлення із погрозою вибуху в районі пасажирського термінала порту Констанца.

У повідомленні стверджувалося, що вибухові пристрої нібито заховані в будівлі порту та пасажирському терміналі під виглядом різних предметів.

Після отримання погрози влада тимчасово зупинила рух суден до та з порту, а також обмежила доступ до його території. На місці працюють правоохоронці та вибухотехнічні служби.

Префект повіту Констанца Адріан Пікою повідомив, що компетентні органи проводять перевірки й контролюють ситуацію. Водночас він наголосив, що евакуацію не оголошували.

"Прошу зберігати спокій і запевняю населення, що підстав для занепокоєння немає. Прошу довіряти державним установам", – заявив Пікою.

Виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце розповів, що погрози надійшли з двох іноземних телефонних номерів: один мав український міжнародний код, інший – польський.

Наразі румунські правоохоронці перевіряють достовірність повідомлення. Станом на цей час інформації про виявлення вибухових пристроїв немає.

Також днями у Румунії заявили про четверте порушення повітряного простору безпілотником рф.