Бухарест викликав посла рф через серію порушень повітряного простору

У МЗС заявили, що порушення повітряного простору країни є неприйнятними.

Міністерство закордонних справ Румунії викликало посла рф після третього за останні три дні інциденту з безпілотником, який порушив повітряний простір країни. У Бухаресті заявили, що такі дії є неприйнятними та матимуть дипломатичні наслідки.

Про це оголосило Міністерство закордонних справ Румунії.

Глава МЗС Оана Цою підтвердила, що офіційний протест Румунії буде сформовано після завершення розслідувань усіх випадків проникнення дронів на територію країни.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що повторні порушення повітряного простору Румунії, яка є членом НАТО та Європейського Союзу, становлять серйозну загрозу безпеці.

"Неприпустимо й нетерпимо, щоб російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з максимальною серйозністю разом із нашими союзниками", – йдеться в заяві.

Раніше президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що румунські військові за допомогою винищувача F-16 збили вже третій за три дні безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Розслідування щодо походження останніх дронів триває.

Нанагадаємо, Румунія втретє за три дні збила дрон, який порушив її повітряний простір.