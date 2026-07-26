США вивчають можливість операції проти запасів урану в Ірані

У Вашингтоні оцінюють ризики такого сценарію.

Пентагон розробляє можливий план складної військової операції для захоплення або знищення запасів збагаченого урану на ядерних об'єктах Ірану.

Раніше основним сценарієм розглядалися авіаудари по ядерній інфраструктурі Тегерана, однак тепер у США опрацьовують і наземний варіант, йдеться в матеріалі газети New York Post.

За даними видання, для проведення такої операції можуть знадобитися тисячі американських військовослужбовців. Їхнім завданням буде не лише проникнення на об'єкти, а й забезпечення безпеки території, розмінування, розчищення проходів після попередніх ударів та створення коридорів для евакуації.

Після цього до операції можуть залучити менші групи спеціального призначення, які безпосередньо займатимуться пошуком і вилученням ядерного матеріалу.

Серед можливих учасників місії називають бійців підрозділів Navy SEALs, армійських рейнджерів та спеціалістів 21-ї артилерійської роти армії США. Саме останні, за даними джерел, можуть відповідати за роботу зі збагаченим ураном і його транспортування з іранських об'єктів у Фордо та Ісфахані.

"Я не хочу цього казати, але вважаю, що найімовірніший спосіб позбутися наявного в Ірані ядерного матеріалу – це військова операція, оскільки переговори швидко не просуваються", – заявив заступник директора Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джозеф Роджерс.

Однією з найскладніших цілей експерти називають ядерний об'єкт в Ісфахані. За оцінками аналітиків, Іран міг заздалегідь укріпити його, облаштувати підземні приміщення та встановити вибухові пристрої на випадок спроби проникнення американських чи ізраїльських сил.

Серед інших можливих цілей також згадується підземний комплекс під горою поблизу Натанза, відомий як Пікакс-Маунтін. За інформацією ЗМІ, саме туди Іран міг перемістити частину обладнання після попередніх ударів по ядерній інфраструктурі.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії за 2025 рік, Іран мав понад 9 тонн збагаченого урану. Частина запасів, за повідомленнями, може зберігатися в підземних спорудах поблизу Ісфахана.

Водночас експерти сумніваються, що подібна операція може пройти без значних ризиків. Колишній представник Ради національної безпеки США Річард Голдберг поставив під питання можливість безпечного завершення такої місії через складність евакуації військ після виконання завдання.

Офіційно Вашингтон не підтверджував, що операцію схвалено або призначено на конкретну дату. Водночас підготовка можливих сценаріїв із залученням спецпідрозділів, інженерних частин та аналізом нових цілей свідчить, що США серйозно розглядають такий варіант розвитку подій.

Однак наразі Трамп поставив на паузу операцію проти Ірану.