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Асамблея МКС проголосувала за звільнення прокурора через звинувачення у сексуальних домаганнях

25 липня 2026, 20:08
Асамблея МКС проголосувала за звільнення прокурора через звинувачення у сексуальних домаганнях
Фото: з вільного доступу
56-річного Каріма Хана звинуватили у сексуальних домаганнях до співробітниці його офісу.

Країни-учасниці Римського статуту проголосували за звільнення прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях.

Про це йдеться на сайті ООН.

24 липня Асамблея країн-учасниць Римського статуту на спеціальній сесії у Нью-Йорку таємним голосуванням ухвалила рішення про усунення Хана з посади прокурора МКС на підставі серйозних проступків. Рішення підтримали 82 країни з 125, серед них Нідерланди, де розташований МКС.

Звинувачення стосуються свідчень співробітниці МКС, яка стверджує, що Хан протягом тривалого часу вчиняв примусові та неконсенсуальні сексуальні дії проти неї. Водночас прихильники Хана припускають, що він став політичною мішенню через те, що домагається ордерів на арешт ізраїльських посадовців.

Офіс прокурора МКС підтвердив, що взяв до уваги рішення. Керівництво перейде до заступників прокурора Назхат Шамін Хан та Маме Мадіає Ньянг, які фактично очолювали Офіс з травня 2025 року, коли Хан пішов у відпустку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 56-річного Каріма Хана звинуватили у сексуальних домаганнях до співробітниці його офісу. Сам Хан заперечував усі звинувачення. Згідно з документами, з якими ознайомилося видання AP, Хан мав сексуальні стосунки з цією жінкою та намагався перешкодити їй домагатися розгляду своїх звинувачень.

Адвокати Хана розкритикували процедуру, яка призвела до його усунення з посади. За їхніми словами, йому не дозволили виступити на засіданні в п'ятницю, а правила процедури були змінені таким чином, щоб поставити його у невигідне становище.

МКСсексуальне домагання

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