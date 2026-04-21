Угорщина може арештувати Нетаньягу – Мадяр

21 квітня 2026, 10:11
Фото: з вільного доступу
Причина це зобов’язання перед МКС.

Новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу може бути заарештований у разі візиту до країни через ордер Міжнародного кримінального суду.

Про це передає Al Jazeera.

Під час спілкування з журналістами в Будапешті Мадяр наголосив, що Угорщина залишатиметься членом Міжнародного кримінального суду (МКС), а отже зобов’язана виконувати його рішення.

"Якщо особа перебуває в розшуку Міжнародного кримінального суду і в’їжджає на територію нашої країни, вона має бути затримана", – зазначив політик.

Раніше повідомлялося, що МКС видав ордер на арешт Нетаньягу, що може вплинути на його міжнародні поїздки.

Крім того, раніше Мадяр звинуватив Орбана і Фіцо у змові проти виборців

 
