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Ізраїль таємно розміщував спецпризначенців в Азербайджані під час війни з Іраном – CNN

05 червня 2026, 21:54
Ізраїль таємно розміщував спецпризначенців в Азербайджані під час війни з Іраном – CNN
Фото: з вільного доступу
Баку заперечує звинувачення.

Під час війни з Іраном Ізраїль таємно перекидав елітні підрозділи на територію Азербайджану для координації операцій.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників телеканалу, уздовж кордону Азербайджану та Ірану були розміщені десятки бійців спецпідрозділів і агентів Моссаду. Зокрема, йшлося про позиції поблизу іранського кордону, приблизно за 96 км від міста Тебріз у північно-західному Ірані, яке зазнавало ударів під час конфлікту.

Спочатку ці сили мали виконувати функції пошуково-рятувальних груп, однак згодом їхню роль розширили до розвідувальної діяльності та операцій із використанням безпілотників для підтримки наступальних дій. Серед операцій, які могли здійснюватися з території Азербайджану, CNN згадує ліквідацію у березні керівника підрозділу спеціальних операцій Корпусу вартових Ісламської революції Рахмана Могаддама.

Джерела також стверджують, що об'єкти в Азербайджані могли бути частиною ширшої мережі секретних військових баз у різних країнах, зокрема в Іраку, ОАЕ та самопроголошеному Сомаліленді.

Посольство Азербайджану у США відкинуло ці твердження, назвавши їх "безпідставними" і заперечивши використання території країни для операцій проти третіх держав.

Тим часом 5 березня, під час розпалу операції США та Ізраїлю проти Тегерана, безпілотники, що летіли з боку Ірану, впали на території Азербайджану. Один дрон влучив у термінал аеропорту в місті Нахічевань, інший, поблизу школи. Азербайджанське МЗС підтвердило удари, повідомило про двох постраждалих і викликало посла Ірану.

ІзраїльІранАзербайджанмоссад

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