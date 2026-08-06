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Politico: США відновили повноцінний обмін розвідданими з Україною

06 серпня 2026, 08:29
Politico: США відновили повноцінний обмін розвідданими з Україною
Фото: з вільних джерел
Це вже допомагає Києву ефективніше діяти на полі бою та завдавати ударів по цілях у глибині рф.

Співпраця між США та Україною у сфері обміну розвідувальними даними повернулася до попереднього високого рівня. Це стало важливим фактором для посилення позицій Києва на фронті. 

Про це повідомляє  Politico, посилаючись на американських законодавців та експертів.

За даними видання, відновлення повноцінного обміну розвідданими стало "довгоочікуваним позитивним поштовхом" у критично важливий для України період.

Віцеголова комітету Сенату США з питань розвідки Марк Ворнер заявив, що бачить ознаки суттєвого покращення співпраці між Вашингтоном і Києвом.

"Я не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася", – сказав сенатор.

За його словами, ефективне використання Україною безпілотників і далекобійних ракет дозволяє завдавати ударів по цілях углиб території росії та зміцнювати позиції українських сил.

Оцінку Ворнера поділяють і сенатори-республіканці Джон Корнін та Роджер Вікер. Вони зазначили, що взаємодія між США та Україною у сфері розвідки останнім часом помітно посилилася.

"Схоже, що саме так. Усі люблять переможців, і, здається, Україна переламала хід подій", – заявив Корнін.

Сенатор-демократ Тім Кейн, який нещодавно двічі відвідував Україну, також говорить про зміни у взаємодії між двома країнами.

"Я був в Україні у квітні 2025 року і знову приїхав у липні 2026-го. У спілкуванні відчувається значно більше впевненості", – зазначив він.

Директор з інновацій та методів роботи з відкритими джерелами Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос вважає, що підтримка США стала одним із ключових чинників позитивних змін для України. За його словами, американські розвідувальні дані суттєво підвищили ефективність українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі, які були частиною ширшої стратегії тиску на Москву.

Баррос також нагадав, що американські системи раннього попередження від початку повномасштабної війни допомагають Україні завчасно отримувати інформацію про російські ракетні атаки.

Водночас Білий дім не став коментувати деталі нинішнього рівня розвідувальної співпраці, лише наголосивши, що президент Дональд Трамп зосереджений на досягненні миру. ЦРУ та Офіс директора Національної розвідки США також не відповіли на запит Politico.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст наголосив, що вигоду від такої співпраці отримує не лише Київ.

"Україна володіє надзвичайно цінною розвідувальною інформацією про росію", – підкреслив дипломат.

Зазначимо, що рік тому стало відомо, що США припинили обмін розвідданими щодо переговорів між росією та Україною.

 
СШАУкраїна

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