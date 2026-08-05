Зеленський обговорив із генсеком НАТО постачання ракет для ППО

Під час розмови Зеленський і Рютте скоординували подальші дії з країнами, які мають необхідні запаси ракет для підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте постачання ракет для систем протиповітряної оборони.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Зеленського, Україна співпрацює з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від російських повітряних атак.

Під час розмови Зеленський і Рютте скоординували подальші дії з країнами, які мають необхідні запаси ракет і спроможні допомогти Україні.

"Марк добре поінформований про загрози. Важливо прибрати всю бюрократію та ухвалити потрібні політичні рішення. Буквально кожного дня від рішучості партнерів у Європі та Америці залежать життя людей тут, в Україні", – наголосив президент.

Глава держави також подякував генеральному секретарю НАТО за готовність шукати нові можливості для постачання Україні необхідного озброєння.