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Зеленський обговорив із генсеком НАТО постачання ракет для ППО

05 серпня 2026, 21:07
Зеленський обговорив із генсеком НАТО постачання ракет для ППО
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Під час розмови Зеленський і Рютте скоординували подальші дії з країнами, які мають необхідні запаси ракет для підтримки України.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте постачання ракет для систем протиповітряної оборони.
 
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
 
За словами Зеленського, Україна співпрацює з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від російських повітряних атак.
 
Під час розмови Зеленський і Рютте скоординували подальші дії з країнами, які мають необхідні запаси ракет і спроможні допомогти Україні.
 
"Марк добре поінформований про загрози. Важливо прибрати всю бюрократію та ухвалити потрібні політичні рішення. Буквально кожного дня від рішучості партнерів у Європі та Америці залежать життя людей тут, в Україні", – наголосив президент.
 
Глава держави також подякував генеральному секретарю НАТО за готовність шукати нові можливості для постачання Україні необхідного озброєння.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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