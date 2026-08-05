США виключили зі санкційного списку авіакомпанії, пов'язані з КВІР

У Мінфіні США наголосили, що рішення має адміністративний характер і не свідчить про зміну політики щодо Ірану та КВІР.

Низку санкцій щодо організацій, пов'язаних із Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), було скасовано.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Зокрема, санкції були зняті:

із двох літаків;

із трьох авіакомпаній.

Так, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США виключило з-під контртерористичних санкцій іракську авіакомпанію Fly Baghdad Airlines та два її літаки Boeing 737.

Авіакомпанію внесли до санкційного списку в січні 2024 року за ймовірну допомогу силам "Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції. За даними американської сторони, перевізник використовувався для транспортування зброї та бойовиків до Сирії й Лівану на користь угруповань "Хезболла" та "Катаїб Хезболла".

Міністерство фінансів США наголосило, що це адміністративне рішення, а не зміна політики Вашингтона щодо Ірану або КВІР.

Водночас генеральний директор авіакомпанії залишається під санкціями.