Фрагмент ракети SpaceX на величезній швидкості врізався в Місяць

За даними Daily Mail, удар стався на швидкості приблизно 8 690 км/год.

Частина ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX, заснованої Ілоном Маском, вранці 5 серпня врізалася в поверхню Місяця.

Про це повідомляє Daily Mail.

Йдеться про верхній ступінь ракети-носія Falcon 9, який після завершення місії вийшов з-під контролю. Його маса становить близько 4,5 тонни, а довжина – 12 метрів, що приблизно відповідає висоті п'ятиповерхового будинку. За інформацією видання, ступінь упав поблизу кратера Ейнштейна, розташованого на західному краї видимого диска Місяця.

За оцінками вчених, удар спричинив вибух, енергія якого еквівалентна приблизно 15 тисячам динамітних шашок або трьом тоннам тротилу. Таку подію можна було б спостерігати із Землі за допомогою телескопа, однак не неозброєним оком.

Повідомляється, що через відсутність атмосфери та низьку гравітацію удар мав підняти хмару пилу й уламків, які могли залишатися над поверхнею Місяця протягом десятків хвилин. Астрономи припускають, що внаслідок зіткнення на поверхні Місяця утворився новий кратер діаметром близько 27 метрів і завглибшки приблизно п'ять метрів.

Зазначається, що Falcon 9 запустили з космодрому у Флориді в січні минулого року.

Ракета вивела на траєкторію польоту два приватні місячні посадкові модулі – Blue Ghost компанії Firefly Aerospace та Resilience компанії ispace – після чого верхній ступінь не був переведений на траєкторію, що виключала б зіткнення з Місяцем. Після виконання місії та виведення посадкових модулів верхній ступінь залишився дрейфувати в космосі під впливом місячної гравітації.