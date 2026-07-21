Lockheed розробляє дешевшу ракету для Patriot – WSJ

У США вважають, що це допоможе швидше наростити запаси засобів ППО на тлі сучасних воєн.

Американська компанія Lockheed Martin представила нову дешевшу ракету-перехоплювач для зенітно-ракетних комплексів Patriot, яка коштуватиме менш ніж половину вартості нинішніх ракет.

Про це йдеться у статті газети The Wall Street Journal.

Новий перехоплювач PAC-3 Adapted Capability Effector є спрощеною версією сучасної ракети Patriot. У компанії розраховують, що значне зниження вартості дозволить швидше нарощувати виробництво та поповнювати запаси систем протиповітряної оборони.

У виданні зазначають, що потреба в таких рішеннях стрімко зросла через сучасні війни. Україна постійно потребує додаткових комплексів Patriot для захисту від російських ракетних атак, тоді як американські військові, за оцінками авторів, лише за кілька місяців бойових дій проти Ірану могли використати понад тисячу ракет-перехоплювачів.

На думку редакції видання, поява дешевшої ракети свідчить про те, що американська оборонна промисловість адаптується до нових умов війни, де ключове значення мають не лише технологічні характеристики озброєння, а й можливість швидко та масово його виробляти.

Раніше Lockheed Martin повідомила, що нова ракета PAC-3 ACE стане дешевшою завдяки використанню простішої конструкції та менш складних компонентів, водночас зберігши сумісність із системами Patriot.

Також ми писали, що RTX і Lockheed Martin оцінюють виробництво ракет Patriot в Україні.