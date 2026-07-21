RTX і Lockheed Martin оцінюють виробництво ракет Patriot в Україні

За словами представників компаній, про конкретні рішення говорити поки зарано.

Американські оборонні компанії RTX і Lockheed Martin, які виробляють ракети-перехоплювачі для зенітних комплексів Patriot, розпочали попередні консультації щодо можливого виробництва в Україні. Водночас у компаніях наголошують, що проєкт поки перебуває лише на початковому етапі.

Про це повідомляє видання Aviation Week.

Переговори розпочалися через кілька тижнів після того, як президент США Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot.

На авіасалоні у Фарнборо представники RTX та Lockheed Martin підтвердили, що обговорюють із Міністерством оборони США можливі формати реалізації такого проєкту.

Президент підрозділу Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тім Кехілл заявив, що говорити про конкретні плани поки зарано.

"Ми ведемо переговори з армією США і готові підтримати рішення, яке ухвалять уряд та військові", – сказав він.

Lockheed Martin виробляє ракети-перехоплювачі PAC-3 MSE для систем Patriot спільно з Boeing, яка постачає головки самонаведення.

Також компанія оголосила про створення нової ракети PAC-3 Advanced Capability Effector (ACE), яка, за її оцінками, коштуватиме менш ніж половину вартості PAC-3 MSE.

За словами Кехілла, виробництво нової ракети логічно було б розмістити в Європі або інших країнах-партнерах, використовуючи менш складні компоненти. Водночас він не уточнив, чи може цей проєкт бути пов'язаний із можливим виробництвом в Україні.

Також у RTX також підтвердили початок консультацій із владою США щодо потенційної участі у проєкті.

Президент підрозділу Raytheon із наземних і протиповітряних систем Том Лаліберті зазначив, що компанія аналізує різні варіанти співпраці з Україною: від локалізації виробництва окремих компонентів до створення ремонтних центрів і повного виробничого циклу.

"Разом з Україною та урядом США ми оцінюємо, які рішення є найбільш доцільними та ефективними", – заявив Лаліберті.

Наразі Raytheon виконує контракт на виробництво 600 ракет PAC-2 GEM-T для України. Частину замовлення виготовить спільне підприємство компанії з MBDA Germany, іншу – виробничі майданчики у США.

Раніше стало відомо, що США розпочали процес видачі Україні ліцензій на виробництво ракет Patriot.