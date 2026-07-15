США розпочали процес видачі Україні ліцензій на виробництво ракет Patriot

Виробництво, поки тривають бойові дії, буде не в Україні.

Сполучені Штати вже почали процес видачі Україні ліцензій на виробництво ракет до установок Patriot.

Про це пише Kyiv Independent з посиланням на високопосадовця, знайомого з питанням. Вказано, що США вивели це питання за межі політичних заяв.

Співрозмовник видання зазначив, що американська оборонна компанія Lockheed Martin підтримує надання Україні ліцензій. Чиновник очікує, що процес просуватиметься швидше, ніж передбачалося кілька місяців тому.

Нагадаємо, на саміті НАТО Трамп підтвердив надання Україні ліцензії на виробництво перехоплювачів PAC-3. Київ отримає не просто дозвіл, а цілий "пакет послуг" – технологічні карти виробничих процесів, навчання фахівців, базу контактів постачальників та консультації. Водночас експерти попереджають, що це рішення на довгострокову перспективу – виготовлення PAC-3 займає роки через суворий технологічний контроль США. Саме виробництво, поки тривають бойові дії, буде не в Україні, а найімовірніше у Німеччині або іншій європейській країні.