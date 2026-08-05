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Макрон жорстко відреагував на нові удари по Києву

05 серпня 2026, 18:32
Макрон жорстко відреагував на нові удари по Києву
Фото: Укрінформ
Президент Франції запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну.
росія має відповісти за свої злочини, а Європейський Союз посилюватиме санкційний тиск на рф і військову підтримку України.
 
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у соціальній мережі X.
 
Макрон наголосив, що росія знову обрала ціллю своїх атак цивільне населення Києва та Київської області. На його думку, така стратегія є неприйнятною.
 
"Ця політика терору, що здійснюється за допомогою ракет і безпілотників, є неприйнятною. Кожна нова атака підтверджує очевидну істину: росія має заплатити ціну за свою агресію та відповісти за свої злочини", – наголосив французький лідер.
 
Президент Франції запевнив, що західні партнери не скорочуватимуть підтримку України.
 
"Разом з Україною ми не піддамося ні втомі, ні залякуванню. Європейський Союз та його партнери продовжуватимуть посилювати тиск на росію, зокрема через нові санкції, одночасно збільшуючи військову підтримку України, щоб вона могла захищати себе та своє населення", – заявив Макрон.
 
Нагадаємо, що росія у ніч проти 5 серпня вкотре завдала комбінованого удару по Києву та Київській області ракетами й безпілотниками. Унаслідок атаки виникли масштабні пожежі на цивільних об'єктах, зафіксовано погіршення якості повітря, є загиблі та поранені. 
 
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні засудив нічний обстріл росією Києва та передмість, наголосивши, що це призвело до загибелі цивільних.
 
Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова після масованого обстрілу Києва 5 серпня заявила, що росіяни намагаються зламати місто.
Емануель Макронвійна в Україніросія окупанти

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