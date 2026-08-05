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Суд Туреччини зобов'язав X заблокувати акаунт передвиборчої кампанії Імамоглу

05 серпня 2026, 15:55
Суд Туреччини зобов'язав X заблокувати акаунт передвиборчої кампанії Імамоглу
Фото: EPA/UPG
Водночас соцплатформа оскаржить судове рішення.
Суд у Туреччині зобов'язав соціальну платформу X заблокувати акаунт президентської кампанії ув'язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу. У судовому рішенні зазначено, що доступ до акаунта обмежили на території країни з метою "захисту національної безпеки та громадського порядку". Невиконання такого рішення загрожує суворими санкціями – аж до уповільнення роботи всієї платформи в Туреччині.
 
Про це повідомили на платформі X.
 
Водночас компанія оскаржує це рішення в суді, оскільки вважає збереження доступу до платформи в Туреччині критично важливим для підтримки свободи слова та доступу до інформації. Зазначається, що в решті світу акаунт кампанії Імамоглу залишається доступним.
 
"X продовжуватиме в судовому порядку оскаржувати вимоги щодо видалення контенту в Туреччині та інших країнах, якщо вони суперечать принципам свободи вираження поглядів, належній правовій процедурі або місцевому законодавству", – зазначили в компанії.
 
У травні 2025 року основний акаунт Імамоглу в X, який мав майже 10 мільйонів підписників, заблокували в Туреччині за аналогічним рішенням суду. Тоді платформа також подала позов, оскарживши це рішення.
 
Екрем Імамоглу, популярний ув'язнений мер Стамбула, є головним політичним суперником президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. 18 березня 2025 року Імамоглу позбавили університетського диплома, а наступного дня його заарештували за обвинуваченнями в тероризмі та корупції. Його арешт спричинив найбільші протести в Туреччині за понад десять років.
 
Суд над політиком розпочався у березні 2026 року. 
Туреччинасоціальні мережі

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