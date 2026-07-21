Туреччина заблокувала угоду НАТО щодо модернізації трубопроводів на €27 млрд

мовою Туреччини є пріоритетне фінансування 21 проєкту на її власній території.

Туреччина відмовилася підтримати проєкт модернізації мережі військових трубопроводів НАТО вартістю €27 млрд, намагаючись в останній момент вибити поступки.

Про це Politico стало відомо від двох дипломатів Альянсу.

Анкара відхилила схвалення угоди під час зустрічі 32 представників Альянсу минулого тижня – попри те, що цього місяця країни вже досягли попереднього компромісу. Умовою Туреччини є пріоритетне фінансування 21 проєкту на її власній території, зазначили анонімні дипломати.

Угода має розширити мережу трубопроводів часів холодної війни з Західної Європи до нових країн-членів НАТО на сході та півночі, як частина ширших зусиль Альянсу з підготовки до можливої війни з росією. На саміті в Анкарі генсек Рютте заявляв про "неминучість" укладення угоди.

"Вони просто хочуть просунути свої проєкти на шкоду більш готовим планам інших союзників. Звісно, найбільше цим затримкам радіє росія", – зазначив один із дипломатів.