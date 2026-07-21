Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС позбавив Венеційську бієнале гранту в €2 млн через повернення росії

21 липня 2026, 18:46
ЄС позбавив Венеційську бієнале гранту в €2 млн через повернення росії
facebook.com/MKIPUkraine
Журі пішло у відставку через допуск рф та Ізраїлю.

Євросоюз припиняє грант на €2 млн для Венеційської бієнале через участь росії у цьогорічній виставці.

Про це повідомляє німецьке агентство dpa.

Таке рішення ухвалило Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури. росія була постійним учасником Венеційської бієнале, але у 2022 році її участь скасували. Цьогоріч рф повернулась на виставку. російський павільйон назвали The tree is rooted in the sky. Перед відкриттям делегат рф Михайло Швидкой заявив, що один із меседжів павільйону – "політика існує в тимчасових вимірах, тоді як культури спілкуються у вічності".

Проти участі росії виступили віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Віркунен та єврокомісар Гленн Мікаллеф, а міністри культури 22 європейських країн підписали спільне звернення. За дев'ять днів до відкриття 61-ї Венеційської бієнале журі оголосило про колективну відставку на підтримку рішення не розглядати росію та Ізраїль серед претендентів на головні нагороди – "Золотого лева" та "Срібного лева". МКС звинувачує лідерів цих країн у злочинах проти людяності.

Організатори бієнале у відповідь змінили формат вручення нагород – переможців тепер обиратимуть відвідувачі. Запроваджено дві нові відзнаки – "Леви відвідувачів". До оцінювання допущені всі національні павільйони "на засадах інклюзивності та рівного ставлення", а церемонію нагородження перенесли з 9 травня на 22 листопада.

ІзраїльЄвросоюзросія окупантиВенеційська бієнале

Останні матеріали

Технології
"Доступна маса". Формується ринок недорогих крилатих ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 липня 2026, 22:31
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
LifeStyle
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
21 липня 2026, 18:37
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Політика
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Переклад iPress – 21 липня 2026, 15:01
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Політика
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Переклад iPress – 21 липня 2026, 12:53
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 липня 2026, 08:39
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Політика
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Переклад iPress – 20 липня 2026, 14:29
Вісь некомпетентності. Як США з
Політика
Вісь некомпетентності. Як США з "непогрішним" Ізраїлем "відкрили" Ормузьку протоку – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2026, 12:10
Найгірший тиждень для України за багато років. Чи може він стати найкращим? – Філліпс О'Брайен
Політика
Найгірший тиждень для України за багато років. Чи може він стати найкращим? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2026, 08:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється