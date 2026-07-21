ЄС позбавив Венеційську бієнале гранту в €2 млн через повернення росії

Журі пішло у відставку через допуск рф та Ізраїлю.

Євросоюз припиняє грант на €2 млн для Венеційської бієнале через участь росії у цьогорічній виставці.

Про це повідомляє німецьке агентство dpa.

Таке рішення ухвалило Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури. росія була постійним учасником Венеційської бієнале, але у 2022 році її участь скасували. Цьогоріч рф повернулась на виставку. російський павільйон назвали The tree is rooted in the sky. Перед відкриттям делегат рф Михайло Швидкой заявив, що один із меседжів павільйону – "політика існує в тимчасових вимірах, тоді як культури спілкуються у вічності".

Проти участі росії виступили віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Віркунен та єврокомісар Гленн Мікаллеф, а міністри культури 22 європейських країн підписали спільне звернення. За дев'ять днів до відкриття 61-ї Венеційської бієнале журі оголосило про колективну відставку на підтримку рішення не розглядати росію та Ізраїль серед претендентів на головні нагороди – "Золотого лева" та "Срібного лева". МКС звинувачує лідерів цих країн у злочинах проти людяності.

Організатори бієнале у відповідь змінили формат вручення нагород – переможців тепер обиратимуть відвідувачі. Запроваджено дві нові відзнаки – "Леви відвідувачів". До оцінювання допущені всі національні павільйони "на засадах інклюзивності та рівного ставлення", а церемонію нагородження перенесли з 9 травня на 22 листопада.